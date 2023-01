Nuova puntata in onda oggi giovedì 12 gennaio 2023 con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto, per commentare e raccontare quanto accaduto.

Uomini e Donne, Anticipazioni, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda mercoledì 11 gennaio, abbiamo assistito alla fine della frequentazione tra Riccardo e Gloria, dopo le incomprensioni sempre più frequenti tra loro due. La dama ha accettato di conoscere un uomo che si era presentato in studio per lei. Federico Dainese, invece, ha annunciato di volersi ritirare e ha abbandonato il trono. La puntata era terminata con una discussione tra Lavinia e i due corteggiatori.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 12 gennaio 2023

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, scopriamo che Gloria e Riccardo rimangono fermi sulla loro decisione di interrompere la frequentazione. La dama, intanto, ribadisce di essere interessata a conoscere Umberto. Cristina, invece, rivela di essersi sentita con Alessandro e di nutrire un interesse per lui. Queste parole provocano la dura reazione da parte di Armando e critica anche dai due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Federico ha discusso (ancora una volta) con Carola.

