Nuova puntata in onda oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto, per commentare e raccontare quanto accaduto.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, 31 gennaio 2023, abbiamo assistito alla fine (l’ennesima…) della frequentazione tra Riccardo e Gloria. In studio c’è stata un’accesa e infuocata discussione tra Biagio e Carla. La donna ha accusato l’uomo di essere comportato in maniera scorretta nei suoi confronti e Maria ha invitato il cavaliere a discutere con la dama, dietro le quinte, per arrivare a un chiarimento. Inoltre, è stata presentata la nuova tronista, Nicole, 29 anni.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 1 febbraio 2023

Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi, 1 febbraio. Spazio al trono classico con il trono di Federico. Alice si è sfogata in camerino ma non è stata raggiunta dal ragazzo. In studio, nasce un confronto tra i due e il tronista pensa che abbia delle reazioni troppo esagerate e crede che sia irruenta anche nelle relazioni (in base a quanto gli sarebbe state riferito). In esterna si è baciato con Carola che gli ha fatto una sorpresa, raggiungendolo al lavoro. Alice è amareggiata da quanto visto in esterna. Nessuna scelta da parte sua e nemmeno di Lavinia.

Uomini e Donne va in onda su Canale 5, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni giorno, a partire dalle ore 19:40.

