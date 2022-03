Uomini e Donne: standing ovation per Alessandro Rausa (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi 30 marzo 2022, Alessandro Rausa ha ricevuto un biglietto di ringraziamento da parte di Ida Platano. La dama ha speso parole di stima e affetto nei confronti del cavaliere che, nelle ultime registrazioni, l’ha consolata in un momento di sconforto dopo la rottura con Alessandro Vicinanza (Qui, il video)

Tu sei speciale e non fai nulla per esserlo. Ecco perché io ti adoro. Ti voglio bene. Ida.

Il simpatico nonnino, visibilmente emozionato, si è guadagnato, di diritto, una sentitissima standing ovation e l’abbraccio dell’amica Pinuccia. Alessandro, infine, ha letto un bigliettino a corredo di un mazzo di fiori da parte di un gruppo di fedelissimi telespettatori del dating show di Canale 5:

Un caro abbraccio pieno di stima e affetto al signor Alessandro Rausa. Come spettatori affezionati stiamo imparando ad apprezzarla per la sua signorilità, la sua umanità e capacità di dare affetto e di essere un riferimento anche per i giovani. Siamo telespettatori da anni. Ci è entrato nel cuore per i suoi comportamenti ed il suo savoir-faire signorile. Con Pinuccia ed Ida un vero signore. L’augurio di trovare presto una persona che le regali amore e gioia.