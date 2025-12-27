Uomini e Donne, lutto per Martina Cardamone, altro dolore dopo la non scelta di Flavio

Il dolore per la perdita del nonno ha segnato il ritorno ai social di Martina Cardamone. La corteggiatrice ha pubblicato una storia semplice e intensa, un saluto affettuoso al nonno che l’ha accompagnata per tutta la vita e cui era particolarmente legata. Nessuna parola superflua, solo un gesto che ha subito raccolto la vicinanza dei fan.

Martina, addio al nonno

Il momento coincide con la fine del suo percorso a Uomini e Donne ancora non proposto in televisione ma già ampiamente anticipato sul web, ma il peso emotivo del lutto rende tutto ancora più doloroso. Prima ancora della televisione e delle dinamiche del dating show, Martina ha messo al centro la famiglia e il dolore reale che sta affrontando.

Nonostante il feeling evidente con Flavio Ubirti, Martina non è stata la scelta del tronista che ha preferito Nicole. Anche per via di qualche discussione tra di loro nella second a parte del percorso sul trono.

Qualche giorno fa, nonostante il veto di anticipare gli sviluppi della trasmissione pubblicamente, Martina Cardamone aveva anticipato il mancato lieto fine con un’altra foto social, le sue mani che tenevano un libro la cui copertina diceva… “Non esiste rosa senza spina. Non esiste passione senza tormento”, un inciso che molti hanno interpretato come un riflesso del suo stato d’animo: un misto di delusione, consapevolezza e bisogno di prendere fiato.

Chi è Martina oggi e come sta ripartendo

Mentre Nicole e Flavio vivono il loro primo Natale da coppia, la scelta dovrebbe essere mandata in onda alla ripresa di Uomini e Donne dopo la Befana, probabilmente mercoledì 7 gennaio, Martina Cardamone è tornata a casa in famiglia ma la scomparsa del nonno ha messo tutto in secondo piano. Sul suo social la giovane corteggiatrice ha pubblicato una foto che ritrae il nonno durante un ballo, con un una dedica breve e sentita.

Martina, originaria di Battipaglia e oggi residente a Campagna, lavora come modella e rimane molto attiva sui social, seppure con toni più raccolti dopo gli ultimi eventi. Appassionata di fotografia, musica e nuoto, ha mostrato un carattere sensibile e autentico anche durante il percorso televisivo.

Sarà Martina la nuova tronista

Non è un mistero che gran parte del pubblico fosse dalla sua parte, tanto che on line si è registrata una certa tensione e un fortissimo senso critico nei confronti della scelta di Flavio Ubirti…

Un favore che secondo alcuni analisti della trasmissione potrebbe anche tradursi in una riconferma all’interno del dating show, questa volta come tronista. Non è un mistero che Martina piacesse molto anche a Maria De Filippi che così com’è successo in passato con altri personaggi particolarmente amati e apprezzati, potrebbe anche avere una seconda chance ancora più prestigiosa e importante.