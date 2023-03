Unstable su Netflix: se Rob Lowe si porta il figlio al lavoro… – La recensione

Com’è portare al lavoro i propri figli? Per provare a dare una risposta arriva Unstable su Netflix con la coppia padre-figlio Rob Lowe e John Owen Lowe entrambi anche produttori esecutivi e creatori insieme a Victor Fresco, autore, tra le altre cose, anche di una delle poche comedy riuscite sulla piattaforma Santa Clarita Diet (cancellata in modo brusco dopo 3 stagioni).

Unstable, la trama

Ellis Dragon è un eccentrico scienziato, fondatore di una società di biotecnologie, imprenditore e narcisista. Dopo la morte della moglie è in caduta libera. Anna CFO della Dragon teme che la sua instabilità emotiva (Unstable) possa spingere il consiglio di amministrazione e in particolare due strambi fratelli, a sostituirlo dalla guida della sua stessa società. Ha bisogno di ritrovare equilibrio e soprattutto di avere un’idea brillante e redditizia. Per cercare di salvarlo Anna decide di contattare Jackson, il figlio di Ellis, brillante scienziato, che vive a New York suonano il flauto. Potranno queste due personalità così diverse incontrarsi e trovare un nuovo equilibrio in comune?

La nuova comedy di Netflix Unstable può contare su un elemento attrattivo costituito dalla coppia padre-figlio formata da Rob Lowe e suo figlio John Owen. Rob Lowe propone un personaggio moderatamente amabile e fastidioso, borioso ed eccessivo ma capace anche di mostrare un gran cuore, che ricorda fin troppo altri già interpretati come il capitano Owen Strand di 911 Lone Star o il finto avvocato di The Grinder. I personaggi dall’enorme ego gli riescono particolarmente bene. Il figlio ha finora sempre lavorato all’ombra del padre da The Grinder a The Lowe files una docu-serie in cui indagano misteri, fino a lavorare come sceneggiatore in Lone Star. Insomma non è uscito da sotto l’ombrello paterno e non sembra avere alcuna intenzione di farlo.

Inoltre Unstable può contare su un ottimo cast di supporto da Fred Armisen nei panni di un improbabile psicologo alla CFO interpretata da Sian Clifford che infonde il suo personaggio di tutto il tipico sarcasmo inglese, non a caso una tra le scene migliori è quando destabilizza un dipendente incapace di comprendere se stia o meno scherzando.

Unstable funziona però soltanto a tratti, in alcuni momenti estemporanei, mentre fatica molto di più nella gestione complessiva della storia. Victor Fresco da Better off Ted a Santa Clarita Diet, ha uno stile ben definito formato su personaggi eccessivamente caricaturali e situazioni spinte all’estremo per scatenare la risata. Non a caso Rob Lowe nelle note di produzione, cita Arrested Development o Parks and Recreation come comedy accostabili a Unstable. Questo stile però cozza con lo streaming.

Non è un caso se sulle diverse piattaforma la serialità comica pura funziona meno rispetto a delle modalità ibride, sia nella durata che nel contenuto, in cui la riflessione e il tema prevale sulla risata episodica e da sketch. Questa seconda tipologia ha bisogno di tempo per far crescere i personaggi, per renderli familiari e la costruzione a otto/10 episodi, il rilascio immediato dello streaming non favorisce questa crescita. Dalle piattaforme o dal mondo cable arrivano infatti titoli come The Bear, Hacks, Ted Lasso, The Marvelous Mrs. Maisel, mentre la nuova comedy pura di successo è Abbott Elementary che arriva dalla tv generalista. Unstable si scontra proprio con questo limite, risultando una serie con un tema troppo poco importante per essere significativo e al tempo stesso con troppo poco spazio per dar far respirare le battute tra i personaggi o per appassionare il pubblico a potenziali storie d’amore.

Unstable, il cast

I protagonisti di Unstable sono, come anticipato, Rob Lowe e suo figlio John Owen Lowe. La serie nasce proprio da loro, sulla scia del successo che hanno ottenuto sui social con i video in cui si prendevano bonariamente in giro. Nelle note di produzione Rob Lowe confessa come a entrambi veniva sempre chiesto del loro rapporto e di quei video e così hanno deciso di trasformarli in qualcosa di concreto, senza però farne un reality familiare.

Rob Lowe è Ellis Dragon, John Owen è suo figlio Jackson. Nel cast troviamo Sian Clifford nei panni di Anna, CFO della Dragon, Aaron Branch è Malcolm Drummond amico di Jackson ed ex assistente di Ellis, oggi project manager. Rachel Marsh ed Emma Ferreira sono Luna e Ruby due scienziate del laboratorio della Dragon, infine Fred Armisen è Leslie lo psicologo.

Unstable, quanti episodi sono

La prima stagione della serie è composta da 8 episodi tutti subito disponibili in streaming.

Unstable, come vedere la serie

La serie è solo su Netflix in streaming, accessibile solo attraverso un abbonamento alla piattaforma tramite diversi dispositivi, anche nella tipologia con pubblicità.

Unstable 2 si farà?

Difficile prevederlo. La serie è sicuramente pensata per proseguire, visto il finale di stagione, al tempo stesso però le comedy hanno sempre una vita complicata su Netflix e il risultato delle visualizzazioni sarà fondamentale per il destino della serie.