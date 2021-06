Unomattina in famiglia, l’alchimia perfetta per un risultato vincente

Si è chiusa poco fa l’edizione 2020-2021 di Unomattina in famiglia con le note del pezzo di Colpasce e Dimartino “Musica leggerissima” e niente sarebbe stato più adatto per mettere il punto finale sulla stagione di questo programma. Una trasmissione che si è dimostrata anche quest’anno vincente, sia in termini di ascolti che di resa televisiva effettiva, con un mix di temi e di argomenti che si sono rivelati anche quest’anno oro colato per la programmazione mattutina del fine settimana della prima rete della televisione pubblica.

Ma perchè “Musica leggerissima” è il perfetto finale di questo programma? Perchè forse -e vale per tutta la televisione, sopratutto quella di intrattenimento- la parola “leggera” deve essere alla fine della fiera la parola chiave di questo tipo di scrittura televisiva. “Leggero” non deve per forza voler dire “facile” ma più che altro di larga fruizione popolare, che guarda caso deve essere il mantra della rete pop per eccellenza della televisione, ovvero Rai1. Unomattina in famiglia ha saputo coniugare nel suo percorso televisivo che scorre ormai da anni sui nostri teleschermi, un discorso legato a temi di intrattenimento come per esempio la rassegna stampa rosa di Gianni Ippoliti, a spazi più impegnati come quelli che hanno visto protagonista il professor Francesco Sabatini, le due cose unite dal meteorologo Francesco Laurenzi, fra le previsioni del tempo e i suoi mitici “esperimentini”. Insieme a loro tutte le altre anime del programma, unite ai temi di attualità che si avvicendavano di settimana in settimana.

Tutto questo guidato da una coppia di conduttori che si è rivelata perfetta ed in cui le due anime si sono mescolate e messe al servizio del programma. Due professionisti del giornalismo televisivo, Tiberio Timperi, ormai volto storico di questa trasmissione e Monica Setta, che da due stagioni lo affianca. Uno Batman, l’altra Catwoman, due caratteri, due personalità profondamente differenti, ma che sono riuscite ad amalgamarsi alla perfezione, creando dalle loro differenze quel mood che ha dato al programma il giusto sapore, come solo sale e pepe sanno dare insieme nei migliori piatti della cucina italiana.

Ovvia, scontata e profondamente giusta la conferma anche nella prossima stagione televisiva, precisamente da sabato 18 settembre 2021 quando entrambi torneranno ad affacciarsi dai teleschermi della televisione pubblica per una nuova lunga stagione televisiva al timone del programma del fine settimana mattutino della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

