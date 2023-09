I tempi del Festival di Sanremo 2024 sono ancora lontani, ma siamo già davanti ad un programma Rai (in questo caso Unomattina) che va in esterna per seguire un evento altrettanto interessante come il Prix Italia, la rassegna internazionale promossa dalla Rai che premia il meglio delle produzioni tv, radio e web giunta alla sua settantacinquesima edizione.

Unomattina in esterna per 5 puntate

Il Prix Italia 2023 si terrà dal 2 al 6 ottobre a Bari e, secondo fonti TvBlog, per l’occasione, Unomattina seguirà l’evento per tutti e cinque i giorni in diretta nella sua fascia oraria 8:30-9:50.

A condurre il programma saranno i due padroni di casa di questa edizione: Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini, che insieme hanno iniziato l’avventura del morning show di Rai 1 lo scorso lunedì 11 settembre, riportando nello storico programma la formula della conduzione a due.

Nel dettaglio, sarà Massimiliano Ossini ad uscire dallo studio di Saxa Rubra per spostarsi a Bari dove, in loco, condurrà per un’intera settimana, passandosi la linea con la collega in diretta da Roma che terrà sempre la linea aperta, pronta per ricollegarsi con il capoluogo pugliese.

La produzione Rai è già al lavoro dal punto di vista tecnico e logistico per l’organizzazione delle cinque dirette mattutine. Unomattina, che nell’ultimo anno ha improntato in particolar modo il suo leit motiv su tematiche ambientali, proseguirà su questa strada con approfondimenti.

Sempre da Bari, Ossini sarà in compagnia di ospiti con cui parlerà anche di nuove tecnologie in ambito della medicina, agricoltura e del lavoro, per migliorare la qualità della vita e di chi lavora con una consapevolezza dell’ambiente.

Per l’occasione ci sarà un palco, uno studio televisivo all’aperto e sfruttato al meglio la luce naturale con allestimenti ecocompatibili.

Di cosa si parlerà al Prix Italia 2023

Giunto al suo 75esimo compleanno, il Prix Italia continua a proporre un panorama unico di produzioni di qualità, “prendendo il polso” delle tendenze e delle novità dei broadcaster di tutto il mondo, e rispecchiando inevitabilmente lo zeitgeist e il sentimento di un pubblico sempre più globalizzato. Come è naturale, il tema della guerra è ancora molto presente quest’anno, nel racconto della cronaca e nell’approfondimento dei risvolti sociali e culturali.

Al contempo, l’allentarsi dell’emergenza pandemica ha riportato una forte voglia di socialità e di cultura – musica, arti performative, innovazione e intrattenimento sono come non mai presenti nella rosa delle produzioni pervenute.

Grande attenzione al tema della sostenibilità, sia dal punto di vista delle produzioni che degli argomenti trattati, anche grazie al premio speciale Prix Italia/Ifad/Copeam che quest’anno ha richiamato una selezione di produzioni particolarmente ricca e diversificata.