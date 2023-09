Unomattina 2023-2024: puntata oggi, orario, conduttori

Unomattina è il contenitore mattutino di Rai 1. Con l’edizione 2023/2024 giunge alla sua trentottesima edizione.

Unomattina, il programma

La trasmissione fino ad oggi è stata focalizzata sull’attualità, l’approfondimento delle principali notizie di cronaca, salute, temi sociali, politica ed è stata fin dalla sua nascita in collaborazione tra la rete ed il Tg1. Dall’estate 2022 è passata in gestione esclusivamente a Rai 1 cambiando forma e contenuti, inaugurando un nuovo corso per il programma e lasciando argomenti come politica e cronaca a TgUnomattina che occupa una larga fascia del daytime, tra le 7 e le 8:30.

Al centro di Unomattina continuerà ad esserci l’attualità e le tematiche attuali più discusse come ambiente, clima, energia, medicina, cultura, spettacolo, costume e società.

Chi conduce Unomattina?

Massimiliano Ossini si conferma per il secondo anno consecutivo il conduttore della nuova stagione. Per Ossini si tratta della seconda volta alla versione invernale del programma dopo aver condotto due versioni estive, nel 2018 e 2022. Nella scorsa edizione, Unomattina ha registrato un precedente: il programma infatti è stato condotto per un’intera edizione da un unico conduttore e non più nella formula in coppia.

Per l’edizione 2023/24 ritorna la conduzione in coppia. Insieme ad Ossini si aggiunge Daniela Ferolla che, oltre ad occuparsi di attualità, dedicherà spazi a lifestyle e temi legati al mondo femminile rafforzando la struttura arricchendo i contenuti.

Da dove va in onda Unomattina?

Lo studio da dove va in onda è il numero 3 del Centro di Produzione di Saxa Rubra in Roma. Per l’edizione 2022/2023 la scenografia è stata rinnovata con un nuovo design. Si può notare come nel nuovo logo, il titolo della trasmissione è presentato come 1Mattina.

Quando inizia Unomattina 2023-2024?

La prima puntata della nuova stagione va in onda lunedì 11 settembre 2023 su Rai 1.

A che ora va in onda Unomattina?

Dalle ore 8:35 (subito dopo il Tg1 mattina) fino alle 9:50 su Rai 1. Guadagna circa 20 minuti in più rispetto alla scorsa edizione.

In particolare, la fascia dalle 8.30 alle 9 sarà dedicata all’attualità e ai suoi approfondimenti, in continuità con l’informazione del Tg1 e con una particolare attenzione alle notizie positive che non sempre trovano spazio nelle cronache.

Unomattina diretta, puntata di oggi

Tutte le puntate si possono seguire in live streaming sul sito ufficiale di Rai Play nella sezione “dirette”. Nello stesso sito è possibile recuperare gli appuntamenti del programma nella pagina dedicata.