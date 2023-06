Torniamo a parlare della prossima stagione di Unomattina. Lo facciamo alla vigilia dei Palinsesti Rai che vedranno la luce pubblicamente il prossimo 7 luglio, ma dalle pagine di TvBlog vi stiamo dando man mano le anticipazioni di quel che sarà.

Sappiamo di certo la data d’inizio dell’edizione invernale, lunedì 11 settembre. A condurre la trasmissione ci sarà nuovamente Massimiliano Ossini che – dunque – sarà ancora padrone di casa. Sappiamo anche di quei trenta minuti in più riconquistati dalla trasmissione (si inizierà alle 8:30 – non più alle 9 – per concludersi qualche minuto prima delle 10).

Ma la prima vera novità di sostanza è l’approdo di un altro volto già amico delle mattine di Rai 1. Daniela Ferolla infatti sarà ufficialmente parte della famiglia di Unomattina.

La notizia era stata rivelata dal sito di Davide Maggio che aveva parlato di un “segmento ‘green'” condotto dalla Ferolla. Secondo TvBlog, pur confermando l’ingresso di Daniela Ferolla, aggiunge che in realtà l’arrivo della conduttrice a Unomattina significherebbe il ritorno ad una doppia conduzione del programma. Nessuna fascia quotidiana ‘extra’ Unomattina, bensì l’integrazione in un unico contenitore.

Mentre i contenuti (quindi gli spazi ad hoc) che entreranno a far parte della nuova stagione, sono ancora work in progress (escluse le rubriche già assicurate in quest’anteprima).

A questo punto si può serenamente affermare che Daniela Ferolla condurrà assieme a Massimiliano Ossini la nuova edizione di Unomattina occupandosi di attualità, lifestyle e temi legati al mondo femminile con lo scopo di mantenere, se non rafforzare, la dinamicità e la modernità su cui la squadra Rai ha lavorato in questi mesi.

Il futuro di Daniela Ferolla: saluta Linea Verde Life per Unomattina

Per arrivare a questo upgrade, c’è da sottolineare che Daniela Ferolla sicuramente non approda a Unomattina senza aver portato gioie alla prima rete Rai.

La stagione appena conclusa di Linea Verde Life condotta con Marcello Masi (ora a Camper) è stata fortunata per vari fattori. L’ultima puntata andata in onda sabato scorso, 24 giugno, è stata anche l’ultima condotta dalla Ferolla. Lascia in eredità un programma godereccio di ottima salute. Affermandosi tra il 19/20% di share (ma anche puntate spesso sopra il 21%), Linea Verde Life ha dato soddisfazioni al mattino del sabato di Rai 1.

Dopo diversi programmi da inviata, autrice e conduttrice. Linea Verde prima (dal 2014 al 2019) e Linea Verde Life poi (dal 2019 ad oggi), hanno consacrato la conduttrice come la “Lady Green” del piccolo schermo, abbracciando una divulgazione pop.

Ora è tempo di uno switch. Via l’esterna, si va in studio. Si chiude una parentesi durata niente meno che 10 anni. Da quel “benvenuti a Linea Verde” pare sia arrivato il momento del “buongiorno agli italiani“.