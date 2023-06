Quando nel settembre 2022 Unomattina ha iniziato la sua prima avventura in solitaria, la rivoluzione è andata a braccetto con una rivelazione: Massimiliano Ossini. Un programma storico di Rai 1 giunto ad un bivio dopo 35 anni si è posta davanti ad un rischio che poteva tramutarsi in un destino beffardo, ad un baratro, ad una crisi irrisolvibile. Così non è stato. Di passi in avanti se ne sono fatti, ma magari qualcuno forse non se n’è accorto.

Domani, con l’ultima puntata della stagione 2022/23 si chiude una stagione ma anche una sfida intrapresa (e si può dire vinta), diventata ancora più ardua con il progetto del Tg1 Mattina.

I numeri della 37a edizione

Il contenitore d’informazione pura in onda nel primo mattino di Rai 1 si è fatto letteralmente travolgere dall’onda Fiorello. Viva Rai 2 ha sorpreso con numeri importanti portando pubblico sulla seconda rete (che poi per fortuna è tornata a conti fatti su Rai1). Il pessimo traino del Tg1 Mattina – che quasi sempre ha dato la linea tra il 9% e l’11% di share -, seppur difficoltoso da ereditare, non sembra aver creato grossi problemi.

18% netto. Si tratta di una crescita di un punto percentuale rispetto alla scorsa stagione (che, però, durava 160 minuti e non 50). Alcune puntate hanno avuto picchi del 20% di share sul pubblico totale, da segnalare inoltre i record di stagione come gli speciali di Sanremo che hanno raggiunto il 30% di share. Non solo, nonostante il basso traino, Ossini è riuscito a risalire in share in pochi minuti (meno di un’ora) lasciando quasi sempre alta la linea a “Storie Italiane” e la collega Eleonora Daniele così da permettergli di fare bene vista anche la grande concorrenza di Canale 5 con Mattino cinque. La media dello share stagionale di Unomattina 2022/23 si attesta ad un. Si tratta di una crescita di un punto percentuale rispetto alla scorsa stagione (che, però, durava 160 minuti e non 50). Alcune puntate hanno avuto picchi del 20% di share sul pubblico totale, da segnalare inoltre i record di stagione come gli speciali di Sanremo che hanno raggiunto il 30% di share. Non solo, nonostante il basso traino, Ossini è riuscito a risalire in share in pochi minuti (meno di un’ora) lasciando quasi sempre alta la linea a “Storie Italiane” e la collega Eleonora Daniele così da permettergli di fare bene vista anche la grande concorrenza di Canale 5 con

Che la conduzione in solitaria, in linea con gli altri programmi day time di Rai 1 (nonché una prima volta assoluta per Unomattina), abbia portato nuova linfa ad Unomattina con ritmo e fluidità nella diretta è cosa assodata

Nel dettaglio, ci sono stati due elementi di arricchimento e identità nell’impronta di questa edizione e voluti dallo stesso Ossini: la copertina quotidiana di apertura della durata di 5 minuti con richiamo e immagini all’attualità con un dialogo motivazionale e comunicativo del conduttore, più il quiz green settimanale con volti noti in studio per un gioco con la natura.

Cosa succede nella prossima edizione di Unomattina?

TvBlog è in grado di confermarvi che la conduzione di Unomattina – per quella che sarà la sua 38a edizione – sarà affidata nuovamente ad Ossini, volto e stile pienamente in linea con il mood di Unomattina come già sottolineato in passato. Un risultato evidentemente spinto dalla resa ottimale della conduzione, dal prodotto portato nelle case e dai suoi elementi – ormai imprescindibili – di ritorno anche nella prossima stagione televisiva.

Resta da capire se prossimamente Unomattina riacquisterà o no una mezz’ora in più di trasmissione. Qualche giorno fa, dalle pagine di TvBlog, il nostro Hit ha parlato di una correzione in fase di studio riguardo lo spazio tra le 8:30 e le 9 che sarebbe pronta per essere resa alla rete.

Quale sarà il destino di quei 30 minuti? Secondo il sito di Davide Maggio si tratterà di un segmento green – nel segno della continuità – affidato a Daniela Ferolla, pronta ad abbandonare Linea Verde Life.

Quando inizia la nuova edizione di Unomattina?

La partenza dell’edizione invernale è prevista per lunedì 11 settembre 2023.