Una tv non di corsa e urlata si può fare. Unomattina pare esserne la dimostrazione anche nel debutto di questa nuova stagione. Complice anche il maggior spazio ottenuto, il programma non toglie mai la parola ai propri ospiti, che si mantengono, anche per via dei temi trattati, su toni pacati.

A guidare la trasmissione è Massimiliano Ossini, che resta il vero padrone di casa. A lui da quest’anno si aggiunge però Daniela Ferolla, che conquista dopo anni di programmi in esterna una conduzione in studio. Ossini è già rodato all’interno del programma e non fatica nel riprendere a guidarlo, dopo la pausa estiva. La Ferolla pare invece ancora alla ricerca di una spontaneità che fatica ad emergere. Troppa l’enfasi che la conduttrice mette in ogni frase della sua conduzione, che deve affrontare uno switch rispetto a quanto fatto finora con le Linee.

Il programma offre tanti temi, dall’attualità, affrontata in apertura da Ossini, alla salute, di cui si occupa sempre il conduttore nel corso della puntata. Ci sono pagine dedicate ai consumi, come il primo blocco curato da Daniela Ferolla, altre dedicate alle storie, come quella di Pina Amarelli.

Unomattina, nell’ora abbondante di trasmissione, cambia più volte argomento, senza però perdere la propria cifra di positività e rilassatezza. Il buongiorno che il programma di Rai 1 offre ai propri telespettatori è garbato e senza ansia. La formula trovata lo scorso anno pare quella su cui si andrà a costruire anche la nuova edizione, dove la new entry Daniela Ferolla per ora non rappresenta un valore aggiunto. L’ex Miss Italia avrà però modo di crescere in questa che è in fondo la sua prima conduzione in studio, magari affiancando anche di più Ossini, con il quale, in questo debutto, non ha condiviso alcun momento di trasmissione, se non il finale.

Da segnalare inoltre la riconferma dopo l’edizione estiva di Domenico Marocchi, che entra così a far parte della squadra del programma. A questo punto resta solo una domanda: che fine ha fatto Antonia Varini?