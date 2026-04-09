Uno sbirro in Appennino, Bisio cambia registro su Rai 1: perché la fiction prova a uscire dai soliti schemi

Debutta questa sera alle 21,45 su Rai 1 Uno sbirro in Appennino, una serie in quattro puntate che prova a inserirsi in un territorio narrativo ben conosciuto, quello del crime televisivo italiano, ma con alcune variazioni significative.

Il progetto punta infatti su un elemento chiave: cambiare il contesto e la location, prima ancora che la struttura. Non più le grandi città o i commissariati metropolitani, ma un ambiente più raccolto, quello dell’Appennino bolognese, che diventa parte integrante del racconto.

Uno sbirro in Appennino, debutto su Rai 1

La scelta non è casuale. Negli ultimi anni la fiction italiana ha cercato di differenziarsi proprio attraverso l’ambientazione, trasformando il territorio in elemento narrativo e non solo scenografico. In questo caso, il paesaggio montano e la dimensione provinciale offrono un ritmo diverso, più lento, ma anche più carico di tensioni sotterranee.

È successo con Terence Hill e il suo Don Matteo, ma anche con diversi altri protagonisti orientati tra province e regioni che in qualche modo erano da raccontare. Una scelta che ha approfondito anche la narrativa delle città e una specificità che molto spesso era stata sottovalutata da sceneggiatori e registi.

Claudio Bisio commissario, una scelta che rompe gli schemi

Il vero elemento di discontinuità è però la presenza di Claudio Bisio. Attore identificato da sempre con la commedia, qui chiamato a interpretare un commissario, quindi un ruolo che richiede credibilità, autorità e una certa fisicità.

Bisio stesso ha sottolineato di aver lavorato anche su questo aspetto, ricordando il suo passato nelle arti marziali: “Ho praticato karate arrivando sorprendentemente fino alla cintura nera”. Una dichiarazione che non è solo una curiosità di aneddoto, ma contribuisce a costruire un personaggio meno prevedibile. Non un poliziotto tradizionale, ma una figura che porta con sé un bagaglio personale più articolato.

Questa scelta risponde a una tendenza chiara: la fiction italiana cerca sempre più spesso di prendere attori noti e spostarli fuori dalla loro zona di comfort, nel tentativo di sorprendere il pubblico.

Un cast solido per sostenere il progetto

Accanto a Bisio troviamo Valentina Lodovini e Chiara Celotto, due presenze che garantiscono equilibrio tra esperienza e freschezza. La regia è affidata a Renato De Maria, mentre la sceneggiatura porta la firma di Fabio Bonifacci, autore che conosce bene i meccanismi della narrazione popolare ma è anche capace di lavorare sui personaggi.

Questo mix è fondamentale. La riuscita della serie non dipenderà solo dall’idea di partenza, ma dalla capacità di costruire relazioni credibili e dinamiche narrative che tengano insieme indagine e racconto umano.

Disponibilità anticipata su RaiPlay, segnale di strategia

Un elemento da non sottovalutare è anche la disponibilità anticipata su RaiPlay già dal martedì. Una scelta che conferma come anche la Rai – a inaugurare la scelta era stata Sky ottenendo un ottimo successo con Ligas fin dal pre-play su Atlantic, stia cercando di integrare sempre di più la distribuzione lineare con quella digitale.

Mettere la serie online prima della messa in onda televisiva significa intercettare un pubblico diverso, più abituato al binge watching e meno legato agli orari tradizionali. È un segnale chiaro: la TV generalista non può più permettersi di ignorare le abitudini delle piattaforme. E la Rai nonostante la sua colossale presenza sui canali tradizionale può permetterselo anche meno delle altre reti.

Perché questa serie conta davvero

Uno sbirro in Appennino arriva in un momento delicato per la fiction italiana. Il genere crime continua a funzionare, ma rischia la saturazione. Il pubblico è fedele, ma sempre meno disposto ad accettare prodotti che non offrano variazioni.

Qui la variazione passa da tre elementi: il protagonista, l’ambientazione e il tono. Non è una rivoluzione, ma è un tentativo di spostare leggermente il baricentro.

Se funzionerà, potrà aprire la strada a nuovi modelli. Se non funzionerà, sarà l’ennesima conferma che cambiare davvero la fiction italiana è molto più difficile di quanto sembri.