Una battuta, pronunciata col sorriso, che però rischia di scatenare la solita insurrezione social. A Uno Mattina Estate si parla di italiani che vivono da soli, con Tiberio Timperi che tenta di capire le cause di uno scenario documentato da un’indagine Istat che segnala come addirittura l’11% dei genitori sia single.

A commentare il fenomeno ci sono la statistica Laura Sabbadini e il sociologo Domenico De Masi. “Aumentano le donne anziane che vivono sole”, spiega la studiosa. “Si sposano con una alta differenza d’età col proprio marito e hanno una speranza di vita più lunga. Questo significa che passano l’ultima fase da vedove, sole”.

Parole che scatenano la reazione ironica di De Masi: “In Italia abbiamo 800 mila vedovi e 3.5 milioni di vedove. La professoressa non lo ha detto furbescamente, le donne campano quattro anni più dei maschi, ma sembra quasi che lo sfruttamento faccia bene alla salute”.

Timperi annusa il pericolo e riprende immediatamente il professore: “Attenzione a quello che dice”. La Sabbadini, però, appare divertita e sta al gioco: “Vivono più anni, vero, ma in cattiva salute, lo devi aggiungere”. De Masi raccoglie l’assist e contrattacca: “E volevate pure la buona salute?”.

Il clima, come detto, è di assoluta leggerezza, con il conduttore che invita i due a continuare la discussione in privato, al telefono.

De Masi non è nuovo a certe uscite a effetto, spesso volutamente sarcastiche. Celebre il precedente di qualche anno fa, quando in piena emergenza covid a L’Aria che tira venne chiamato da Myrta Merlino a dire la sua sul fenomeno dello smart working. “Clinton – affermò – non avrebbe mai fatto fare il telelavoro alla sua stagista”.