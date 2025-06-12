“Un’indecenza”, Mauro Corona sbotta a È sempre Cartabianca. Gelo per Bianca Berlinguer

Mauro Corona ha sbottato in diretta a È Sempre Cartabianca e questa è stata la reazione di Bianca Berlinguer.

Ancora colpi di scena nello studio televisivo di È sempre Cartabianca. Il protagonista è nuovamente Mauro Corona, l’alpinista e scrittore che è ormai volto fisso del programma condotto da Bianca Berlinguer. Durante la scorsa puntata, andata in onda martedì 10 giugno, ha sbottato e ha parlato di un’indecenza che gli è capitata di recente. Parole di fuoco per il personaggio televisivo, ormai a tutti gli effetti parte integrante del palinsesto Mediaset.

Cosa è successo a È sempre Cartabianca

Mauro Corona è stato di nuovo ospite del programma di approfondimento politico e culturale È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4 e condotto da Bianca Berlinguer. Durante il consueto appuntamento del martedì, lo scrittore si è detto indignato per la grande quantità di trasmissioni tv che parlano delle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi per cui è in carcere il fidanzato della ragazza Alberto Stasi con una sentenza definitiva. Nel frattempo c’è anche un nuovo indagato per omicidio in concorso, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

“È un’indecenza di gossip, di programmi, di giornali” – ha sbottato lui – “Io non voglio più parlare, soprattutto per rispetto di questa ragazza macellata“. Corona ha inoltre fatto presente che se ne sono ormai impossessate tutte le tv. “Ne parlano tutti i programmi in una maniera fastidiosa a volte“, ha continuato lui, dichiarando che sarebbero nati nuovi personaggi che fanno ormai apparizioni giornaliere da un programma all’altro. Tra l’altro, qualche tempo dopo, lo stesso programma di Berlinguer ha ospitato l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, e i giornalisti Valentina Petrini e Davide Loreti. In questo spazio si è parlato proprio. dell’omicidio della giovane ragazza.

Le parole dell’avvocato De Rensis

Il legale di Alberto Stati è intervenuto in studio facendo alcune precisazioni sulla vicenda. “Le vicende del Santuario Madonna della Bozzola sono iniziate nel 2006 con la denuncia di un sacerdote apparso in vari servizi televisivo” – ha esordito – “un anno prima l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007“. Lo stesso ha quindi fatto presente che Chiara è stata una ragazza esemplare, bravissima e serissima, e che adesso la pista investigativa si sta rafforzando, tanto che nel prossimo futuro potrebbero esserci ulteriori sviluppi. “Chi sta portando avanti le nuove indagini, come l’accertamento fatto a casa Poggi, sono i migliori esperti del RIS italiano” – ha dichiarato De Rensis – “e potrebbero ridisegnare completamente l’aggressione in base ai nuovi studi riferiti alla mappatura del sangue della casa“.