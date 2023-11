Unica, Ilary Blasi sbarca su Netflix con un docufilm sulla sua vita (video trailer)

Durante la ventesima puntata del ‘Grande Fratello’, in onda, stasera, giovedì 16 novembre 2023, è stato diffuso, per la prima volta il trailer ufficiale di ‘Unica’, il docufilm con protagonista Ilary Blasi, disponibile dal 24/11 su Netflix.

“A volte si è detto troppo… a volte si è detto poco… a volte si è detto sbagliato… Voglio raccontarvi la mia storia… Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me. Di questa storia ne sono state dette tante, ma veramente tante”

Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce. Unica, il docufilm su Ilary Blasi, arriva il 24 novembre solo su Netflix. pic.twitter.com/XkJmS01iDH — Netflix Italia (@NetflixIT) November 16, 2023

