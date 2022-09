Questa sera torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini. Infatti, con calcio di inizio alle ore 20.45, alla Puskas Arena di Budapest andrà in scena Ungheria-Italia. Si tratta di una sfida decisiva per la Nations League: in palio c’è il primo posto del gruppo 3 e la qualificazione alla fase finale. In questo momento gli azzurri si trovano al secondo posto con otto punti, mentre la compagine allenata dall’italiano Marco Rossi è in vetta con dieci punti. Dunque, l’Italia ha un solo risultato utile, la vittoria, mentre i padroni di casa possono accontentarsi anche di un pareggio.

Ungheria-Italia sarà trasmessa in diretta da Rai1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e gli interventi da bordo campo di Tiziana Alla. Alessandro Antinelli e Lele Adani, invece, gestiranno lo studio pre e post, con le interviste ai protagonisti di Andrea Riscassi. La diretta sulla rete ammiraglia della tv pubblica si aprirà subito dopo il Tg1 delle ore 20.00. A seguire spazio allo speciale di Porta a Porta sull’esito delle elezioni politiche.

L’Italia è reduce dal bel successo interno contro l’Inghilterra a San Siro. Una vittoria che dà speranza per il futuro, ma ché non toglie l’amaro in bocca per la clamorosa esclusione dai Mondiali in programma in Qatar tra novembre e dicembre 2022 (tutte le partite saranno trasmesse sulle reti Rai).

Va segnalato che Ungheria-Italia sarà proposta in differita su Sky Sport Uno con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Come accaduto già venerdì, Mancini non avrà a disposizione Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio si è dovuto arrendere di fronte ad un fastidio muscolare. Il ct ha spiegato: “Sapevamo che sarebbe stata difficile. Non stava malissimo, lui voleva recuperare, ma si è allenato pochissimo e non è stato così semplice. Il Prof questa mattina ha controllato e abbiamo deciso così, non si allenava da tre giorni. Ci siamo sentiti quando sono arrivato a Milano ma era una cosa di cui si era già discusso in questi giorni“.