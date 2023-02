Seconda edizione in arrivo per Una voce per San Marino, il festival il cui vincitore accederà all’Eurovision Song Contest 2023 in programma a Liverpool dal 9 al 13 maggio. Come accaduto lo scorso anno (quando a trionfare fu Achille Lauro), anche in questa edizione – in scena sabato 25 febbraio al teatro Nuovo di Dogana – saranno protagonisti alcuni nomi nomi del mondo dello spettacolo italiano.

Gli artisti che si sfideranno in finale sono 22, selezionati tra gli oltre 100 arrivati in semifinale. Tra questi Pamela Prati, fresca dalla (nuova) partecipazione al Grande Fratello Vip. Ci sarà, inoltre, l’ex tronista di Uomini e donne Francesco Monte, che già un anno fa aveva preso parte a Una voce per San Marino, senza fortuna. Ed ancora gli ex di Amici di Maria De Filippi Deborah Iurato, Manuel Aspidi, Moreno e Le Deva, trio composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e dall’ex di X Factor, Roberta Pompa.

Tra i semifinalisti anche Massimo Di Cataldo in coppia con la Iena Andrea Agresti. In pole per un buon piazzamento ci sono in particolare Roy Paci, Stefano D’Orazio dei Vernice, Matteo Faustini e gli Eiffel 65.

Stando a quanto ci risulta, alla conduzione di Una voce per San Marino, in onda sabato 25 febbraio 2023 su San Marino RTV e visibile sul Digitale Terrestre al canale 831, sulla piattaforma Sky al canale 520 e su Tv Sat al canale 93, sarà confermatissimo Jonathan Kashanian, che già l’anno scorso aveva ben figurato e che di recente abbiamo visto su Rai2 nel programma Io & Te – Insieme a tutti i costi.

Ricordiamo che Una voce per San Marino nasce dalla collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Turismo, Media Evolution srl, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, e San Martino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, che è il Paese più piccolo in gara all’Eurovision Song Contest.