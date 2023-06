Una Voce per Padre Pio 2023: ospiti, anticipazioni e diretta

Torna su Rai 1 per l’edizione 2023 Una Voce per Padre Pio. L’evento benefico, nato da un’idea di Enzo Palumbo e associato come sempre a una campagna di raccolta fondi, sarà condotto per il terzo anno consecutivo da Mara Venier. Il programma è stato registrato mercoledì 7 giugno e sarà trasmesso questo sera in tv su Rai 1. La regia è di Roberto Croce, la direzione artistica è firmata da Paolo De Andreis, mentre gli autori del programma sono Giancarlo De Andreis, Stefano Castellano e Gianluca Guida.

Una Voce per Padre Pio 2023: ospiti

Sono numerosi gli ospiti previsti per la serata di beneficenza. Si tratta di un lungo elenco di cantanti: Nino D’Angelo, Al Bano e Jasmine Carrisi, Arisa, Leo Gassman, Patty Pravo, Ricchi e Poveri, Clementino. Saranno accompagnati dall’orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Si aggiungerà poi come ospite l’attore e regista Michele Placido.

Una Voce per Padre Pio 2023: anticipazioni

Nel corso della serata verranno raccontate storie di solidarietà, con al centro quello che è l’insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana. Per raccontarle saliranno sul palco il cappuccino Fra Daniele, il professor Guido Oppido, il professor Giulio Basoccu. Il professor Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli segue da vicino il progetto Cuori Ribelli, mentre il professor Basoccu darà testimonianza dell’inaugurazione di un ospedale in Costa D’Avorio. Mara Venier accoglierà anche i volontari dell’associazione Una voce per Padre Pio Onlus per ricordare i progetti in Italia e all’estero. Fra quelli attivi in Italia si possono ricordare Fratello Studio Sorella Scuola, Aggiungi un posto a tavola e Tendere la mano. Per dare il proprio contributo per la raccolta fondi, invece, si potrà mandare un sms al 45531, donando due euro, oppure chiamare lo stesso numero e donare cinque o dieci euro.

Una Voce per Padre Pio 2023: dove seguirlo in tv e in streaming

Una Voce per Padre Pio si potrà seguire su Rai 1 questa sera a partire dalle 21:30 e in contemporanea anche in diretta streaming su RaiPlay. È già stato annunciato, poi, che l’evento sarà replicato domenica 2 luglio, alle 16:00, sempre su Rai 1. TvBlog seguirà in diretta con il liveblogging la messa in onda di questa sera.