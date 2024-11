Altro appuntamento con le repliche del ciclo di film-tv Purché finisca bene: questa sera, domenica 24 novembre 2024, alle 21:30 su Raiuno va in onda Una villa per due, quarto film-tv del ciclo, parte dunque della primissima stagione, andata in onda dieci anni fa. Protagonisti sono Neri Marcoré e Giampaolo Morelli, in una commedia leggera e divertente. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Dove vedere Una villa per due in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Una villa per due in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale di Purché finisca bene, su cui è possibile rivedere i film-tv del ciclo.

Una villa per due, trama

Daniele (Marcorè) è un avvocato di Trento dai solidi principi che, dopo la scomparsa del padre, convince la madre Marion (Giuliana Lojodice) a trasferirsi nel più tranquillo paese di Arco. L’uomo sta costruendo una villa sul lago di Ledro proprio per la madre, ma non è ancora completata. Per questo, decide di ospitarla nella sua casa, dove vive con la fidanzata Graziella (Selvaggia Quattrini). Tra le due donne, però, non scorre buon sangue, e l’avvocato deve trovare una soluzione prima che la situazione possa peggiorare.

Ad Arco conosce Francesco Ferrandini (Morelli), un imprenditore edile a cui affida i lavori per ultimare la villa: l’uomo gli assicura che entro sei mesi la villa sarà pronta. Ma quando va a controllare la situazione dell’edificio, scopre che i lavori non sono stati completati: ci sono debiti con i fornitori e gli operai non sono stati pagati. Inoltre, il Comune ha posto certi divieti sulla costruzione.

Ad impedire i lavori è Marisa (Donatella Finocchiaro) assessore comunale e vecchia fiamma di Daniele. I due, quando si incontrano, sembrano poter avere la sintonia di un tempo, portando nuovi problemi a Daniele che, adesso, deve anche convincere la fidanzata a far restare sua madre nella loro abitazione.

Una villa per due, cast

Neri Marcorè è Daniele;

è Daniele; Giampaolo Morelli è Francesco;

è Francesco; Donatella Finocchiaro è Marisa Collodi;

è Marisa Collodi; Camilla Filippi è Caterina;

è Caterina; Selvaggia Quattrini è Graziella;

è Graziella; Stefano Santospago è Bramosetti;

è Bramosetti; Giuliana Lojodice è Marion;

è Marion; Luciano Virgilio.

Una villa per due, regista e sceneggiatori

Prodotto da Rai Fiction e da Pepito Produzioni, il film-tv è stato scritto da Gualtiero Rosella (Vincenzo Malinconico) e Pietro Calderoni, per la regia di Fabrizio Costa.

Una villa per due, quante puntate sono?

La fiction è in realtà un film-tv della durata di circa 100 minuti, in onda in un’unica serata.

Dov’è stato girato Una villa per due?

Il film-tv è stato girato nell’estate 2023 nell’Alto Garda Trentino, tra Arco e la Val di Ledro. La produzione ha ottenuto il supporto della Trentino Film Commission.

Una villa per due è una storia vera?

No, il film-tv non si basa su fatti realmente accaduti, ma è frutto della fantasia degli sceneggiatori.