Una serie intensa e inquietante: il true crime di Netflix di cui tutti stanno parlando

C’è una docuserie nel catalogo Netflix che, a distanza di anni dalla sua uscita, continua a scuotere chiunque decida di affrontarne la visione. Si intitola The Keepers ed è una produzione del 2017 ma è tornata a far parlare di sé grazie a una nuova ondata di viralità su Reddit e TikTok.

I commenti sono unanimi: disturbante, scioccante, devastante, sconvolgente. Per molti spettatori la visione è risultata talmente pesante da essere interrotta a metà. E non senza un motivo.

The Keepers, perché (nonostante tutto) non dovresti perdertelo

Sette episodi intensi, dolorosi, a tratti insostenibili. Al centro della narrazione c’è una storia vera: l’omicidio irrisolto di suor Cathy Cesnik, una giovane insegnante amatissima nella comunità cattolica di Baltimora, scomparsa nel 1969. Il suo corpo venne ritrovato mesi dopo in un campo abbandonato ma il caso, come spesso accade con le storie scomode, venne rapidamente archiviato lasciando dietro di sé più domande che risposte.

Negli anni ’90 tutto riemerse. Una donna nota con lo pseudonimo di “Jane Doe” raccontò di essere stata vittima di abusi sessuali da parte del cappellano della scuola frequentata negli anni Sessanta. La sua testiminianza fu agghiacciante: secondo il suo racconto, qualcuno le avrebbe mostrato il cadavere di suor Cathy per intimidirla e farla tacere.

Una rivelazione choc che mise in discussione l’intero caso ma aprì uno squarcio su decenni di abusi sistemici e silenzi colpevoli all’interno delle istituzioni ecclesiastiche.

Una storia cruda

The Keepers affronta questo materiale delicatissimo con uno stile sobrio ma deciso. Non cerca lo scandalo facile, né il colpo di scena a effetto. Al contrario, costruisce il racconto attraverso le voci dei sopravvissuti, delle giornaliste che non hanno mai smesso di indagare e degli attivisti che ancora oggi lottano per ottenere giustizia.

È un documentario che guarda in faccia il dolore senza filtri e senza concessioni. Ed è proprio per questo che è così difficile da digerire. Molti utenti, dopo aver visto solo poche puntate, hanno ammesso di non essere riusciti ad andare oltre. “È un pugno allo stomaco, ma necessario. Ti obbliga a guardare in faccia una realtà che troppe volte viene messa a tacere”, ha scritto uno; “È l’unico documentario che mi ha davvero scioccato. Non sono riuscito a guardarlo tutto, mi ha devastato”, ha commentato un altro.

La serie non ha portato a condanne, perlomeno sul piano giudiziario. Ma ha riacceso i riflettori su una storia rimasta troppo a lungo nell’ombra , costringendo le autorità religiose a rispondere pubblicamente dando nuova voce alle vittime.