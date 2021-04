Una sabato Santo all’insegna degli ‘amici’: se su Canale 5 prosegue la ventesima stagione di Amici di Maria De Filippi, Rai 1 tenta di tornare al varietà del sabato sera con Una serata tra amici, in onda dalle 21.25, tutta dedicata a Christian De Sica. In realtà De Sica è ospite d’onore e mattatore: è lui il protagonista di questo spettacolo che nasce come ‘one man show’ ma che in fondo si presenta come un ‘family show’. La serata, infatti, vede De Sica esibirsi nei suoi cavalli di battaglia, accompagnato da una band di 32 elementi, ma anche dalla figlia Maria Rosa, al suo debutto televisivo e per la prima volta in duetto col padre.

Dicevamo, una serata in famiglia, che in alcuni casi vuol dire anche ‘amici’: è il caso di Carlo Verdone, ospite di Christian De Sica in qualità, certo, di amico di una vita, ma anche di cognato. Il repertorio da crooner tipico dei suoi show teatrali, i monologhi leggeri e comici e ci aspettiamo anche gli aneddoti snocciolati da Verdone: una serata di spettacolo prodotta in collaborazione con Ballandi, scritta da Christian De Sica e Pino Strabioli, con Simone di Rosa, Marco Pantaleo, Simone Pinelli e con Francesco Valitutti. Le scene sono di Marco Calzavara, la fotografia è di Marco Lucarelli, mentre la regia di Cristiano D’Alisera.