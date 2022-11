Le tradizioni si rispettano, a maggior ragione nel periodo natalizio. E così anche quest’anno Italia 1 trasmetterà la sera della vigilia di Natale Una poltrona per due, film cult di John Landis. L’ufficialità è arrivata poche ore fa con la pubblicazione dei listini da parte di Publitalia.

Da anni Una poltrona per due è un must del palinsesto natalizio della rete ‘giovane’ di Mediaset. La pellicola con Eddie Murphy è appuntamento irrinunciabile per il pubblico televisivo. La conferma arriva dagli ascolti che nel tempo ha fatto registrare. Qualche esempio? Nel 2019, poco prima che iniziasse l’incubo della pandemia da covid, Una poltrona per due fu visto da quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori in media, con il 14.43% di share. Un dato che insidiò persino la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco e trasmessa come di consueto da Rai1 (2.586.000 telespettatori, share 14,77%).

L’anno successivo, 24 dicembre 2020, i valori assoluti salirono a 2.933.000 spettatori, mentre la percentuale di share si attestò ad un comunque ottimo 12.7% (numeri apparentemente contrastanti, ma facilmente spiegabili con il lockdown dei giorni festivi, che portò ad un aumento generale della platea televisiva). Un anno fa di nuovo ascolti in crescita (2.459.000 telespettatori, share 14,63%). Insomma, trascorrono gli anni, ma l’affetto del pubblico del piccolo schermo nei confronti della storia di Louis Winthorpe (Dan Aykroyd) e Billy Ray Valentine si conferma puntualmente.

Ed è per questo motivo che dalle parti di Cologno Monzese tra le poche certezze c’è la collocazione in palinsesto del film che negli Stati Uniti uscì al cinema – con il titolo Trading Places – l’8 giugno 1983 (altro che periodo natalizio!).

Appuntamento, dunque, su Italia il 24 dicembre in prima serata con Una poltrona per due.