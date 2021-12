Gli ascolti tv della vigilia di Natale, con la Messa ‘anticipata’ di Papa Francesco e l’immancabile Una poltrona per due nel prime time di Italia 1 che vince la serata con quasi 2,5 milioni di telespettatori. Seguono Il Concerto di Natale su Canale 5 e un altro classico delle Feste tv come il Festival del Circo di Monte-Carlo su Rai 3. Solo quarto il film di Rai 1, seguito da un altro film natalizio su Rai 2, quindi la commedia romantica di Rete 4 e i Migliori Fratelli di Crozza, che con le replica si avvicina a mezzo milione di telespettatori. Solo 233mila telespettatori per un altro classico della commedia romantica contemporanea come Insonnia d’amore su La7. La Santa Messa di Natale con Papa Francesco ottiene nel preserale oltre 3 milioni di telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Ailo – Un’avventura tra i ghiacci ha registrato 1.250.000 telespettatori, share 7,36%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 898.000 telespettatori, share 4,77%.

Su Rai 3 Che succ3de? Game nella presentazione 1.088.000, 5,96% e nel programma 1.229.000, 6,61%. Un posto al sole 1.253.000, 6,67%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 1.921.000 telespettatori, share 12,83% e nel game 2.922.000, 18,21%. Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco ha registrato 3.195.000 telespettatori, share 17,70%.

ha registrato 1.279.000 telespettatori, share 7,01%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 552.000 telespettatori, share 3,07%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.063.000 telespettatori, share 15,84%. Storie italiane 969.000, 14,72%. Concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano 573.000, 8%. È sempre Mezzogiorno 1.568.000, 13,21%.

ha ottenuto un netto di 133.000 telespettatori, share 1,95%. Dopo il Tg 170.000, 1,43%. 570.000, 3,74%. Su La7 Il film Piccola Posta ha registrato 65.000 telespettatori, share 0,99%. Il film I tartassati 123.000, 1,70%. Meraviglie senza tempo 180.000, 1,41%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Linea Verde 1.999.000, 12,60%. Il film Belle & Sebastian – Amici per sempre ha registrato 1.532.000, 10,86%. Il Paradiso delle Signore 2.043.000, 15,48%. L’attesa 1.738.000, 12,82%.

ha registrato un netto di 801.000 telespettatori, 5,37% di share. Il film un netto di 481.000, 3,47%. Su La7 Il film 8 Donne e un mistero ha registrato nella presentazione 197.000 telespettatori, share 1,38%. Il film Il cardinale 197.000, 0,93%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Viaggio nella Chiesa di Francesco ha registrato 700.000 telespettatori, share 5,36%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.578.000, 22,24%; ore 20:00 2.694.000, 14,48%.

