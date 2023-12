Una poltrona per due, il film con Eddie Murphy anche quest’anno andrà in onda su Italia 1 il 24 dicembre in prima serata

Come l’anno scorso. Come l’anno prima. E così via. Mediaset ci tiene a certe tradizioni e quindi anche il prossimo 24 dicembre proporrà su Italia 1 in prima serata Una poltrona per due. L’ufficialità è arrivata grazie alla pubblicazione dei listini di Publitalia delle strenne.

Il film cult di di John Landis risulta in palinsesto per la Vigilia di Natale. Come accade dal 1997, praticamente senza interruzioni (unica eccezione, il 2005).

Una scelta che viene ripagata dal pubblico televisivo. Non a caso la pellicola con Eddie Murphy fa registrare ascolti molto positivi. Nel 2019, poco prima che iniziasse l’incubo della pandemia da covid, Una poltrona per due fu visto da quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori in media, con il 14.43% di share. Un dato che insidiò persino la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco e trasmessa come di consueto da Rai1 (2.586.000 telespettatori, share 14,77%).

L’anno successivo, 24 dicembre 2020, i valori assoluti salirono a 2.933.000 spettatori, mentre la percentuale di share si attestò ad un comunque ottimo 12.7%. Nel 2021 ancora ascolti in crescita (2.459.000 telespettatori, share 14,63%. Un successo confermato anche dodici mesi fa: il 24 dicembre 2022, infatti, il film ottenne la media di 1.948.000 spettatori per il 14.2% di share.

Una poltrona per due: la storia del film

Una poltrona per due, che negli Stati Uniti uscì al cinema – con il titolo Trading Places – in un periodo tutt’altro che natalizio (era l’8 giugno 1983). racconta la storia di Louis Winthorpe (Dan Aykroyd) e Billy Ray Valentine (Eddie Murphy). Il primo è un altezzoso agente di cambio della “Filadelfia bene”, la cui vita trascorre tra l’appagante lavoro, lo svago con gli altolocati amici, l’amore della bella ma superficiale Penelope e i servigi del fedele maggiordomo Coleman, l’unica persona di buon cuore che anima la sua quotidianità. Billy Ray Valentine è, invece, un senzatetto insolente e imbroglione che mendica spacciandosi per un veterano del Vietnam. Le vite dei due si incrociano casualmente durante la vigilia di Natale per strada.