Una nuova vita quasi al 20% di Share, One Life superato dal pattinaggio artistico. I dati Auditel dell’11 febbraio 2026

Una nuova vita ritrova linfa televisiva. La soap con Anna Valle e Daniele Pecci, su Canale 5, cresce e ottiene un’altra serata con numeri importanti che certificano un gradimento costante, fatto di alti e bassi a seconda del tipo di concorrenza. Questa settimana la rete ammiraglia di Cologno Monzese resiste anche al fattore olimpico. Lo Share attesta un 19,7% di Share che equivale a un’attesa conferma. Pier Silvio Berlusconi incassa con le produzioni originali piuttosto che attraverso i titoli di importazione.

Chi fatica, invece, è Raiuno con One Life che ottiene il 10,7% di Share. La situazione, in questo caso, è diversa perchè le reti Rai devono dividersi anche la questione olimpica. In queste settimane Rai2 sta macinando Share, il motivo è la trasmissione esclusiva degli eventi Milano-Cortina 2026 in chiaro. Ci sono poi altre situazioni in abbonamento, ma se gli utenti vogliono seguire le Olimpiadi invernali devono guardare la rete cadetta di Viale Mazzini che le trasmette sul piccolo schermo senza costi aggiuntivi rispetto al canone. Pertanto il pattinaggio artistico ottiene il 13,4% di Share.

Una nuova vita leader di ascolti, One Life resta indietro

La terza rete di Viale Mazzini sceglie Chi L’ha Visto? che si difende piuttosto bene arrivando all’8,2% di Share. Una percentuale incoraggiante che rappresenta al meglio l’affidabilità di Federica Sciarelli e la propria squadra di autori e collaboratori per quel che riguarda uno dei programmi più longevi dell’azienda di Stato. Una percentuale ancora maggiore, tuttavia, la conquista Italia Uno con la sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio che ha decretato il passaggio del turno in semifinale da parte dei biancocelesti guidati da Maurizio Sarri. Anche in questo caso, lo sport fa da padrone con l’8,7% di Share.

Bottino dimezzato rispetto al calcio per Tommaso Labate che prova a resistere parlando di politica e attualità con RealPolitik al 4,1% di Share. Cazzullo, su La7, con Una giornata particolare, ottiene il 4,8% di Share. Prova a svettare ulteriormente affidandosi all’eloquio e alla narrazione storica, fattori che coinvolgono e stuzzicano il pubblico dell’emittente di Cairo. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva all’1,6% di Share con Now You See Me – I maghi del crimine. Little Big Italy, sul Nove, invece si ferma all’1,5% di Share.

Scotti si riprende il preserale

Sul Canale 20 Homefront conquista il 2,1% di Share, mentre su Rai4 Vincent non deve morire si accontenta dello 0,9% di Share. Quanto basta per restare in vita, televisivamente parlando. Meglio Will Hunting – Genio ribelle che garantisce a Iris l’1,3% di Share. Leggermente indietro RaiPremium con la replica di The Voice Kids all’1,2% di Share. Real Time con Matrimonio a prima vista arriva al 2,4% di Share. La sfida nel preserale italiano ha visto trionfare La Ruota della Fortuna per 3 decimi su Affari Tuoi: 22,6% contro 22,3% di Share.