Una nuova vita, la fiction con Anna Valle prossimamente su Canale 5: trama e cast

Anna Valle è un’attrice molto stimata nel panorama dello spettacolo italiano. Nel corso della sua carriera, è stata protagonista di serie di grande successo che hanno messo in luce le sue doti interpretative. Valle ha debuttato in tv prendendo parte e poi vincendo il concorso Miss Italia 1995.

Da lì in poi, la sua carriera è stata tutto un crescendo. Dopo aver studiato recitazione al Teatro Blu di Roma, nel 1999 veste i panni di Paola nella fiction Commesse, con Sabrina Ferilli, Nancy Brilli, Veronica Pivetti.

Con il successo di questa serie, arrivano altre proposte e l’attrice recita in fiction come Cuore, Papa Giovanni-Ioannes XXIII, Soraya, Le stagioni del cuore, Callas e Onassis, Questo nostro amore. Un altro grande successo arriva quando interpreta una delle stiliste in Atelier Fontana-Le sorelle della moda.

Recita anche in altre fiction di successo come Sorelle, Vite in fuga, Luce dei tuoi occhi ed è reduce dagli ottimi riscontri ottenuti con la serie di Canale 5, Le Onde del Passato, con Giorgio Marchesi e Irene Ferri, andata in onda nel febbraio scorso. Nei prossimi mesi, la rivedremo di nuovo in Mediaset con una nuova avvincente fiction.

Una nuova vita: trama e cast della nuova fiction di Canale 5 con Anna Valle

Anna Valle è inarrestabile e dopo l’ottima performance nella serie Mediaset Le Onde del Passato, è già sul set per le riprese di una nuova fiction di Canale 5, Una nuova vita.

Si tratta di un progetto co-prodotto da RTI-Banijay Studios Italy e alla cui regia c’è Fabrizio Costa. In un primo momento, il titolo della serie era I segreti della montagna, poi cambiato in Una nuova vita.

L’ambientazione della fiction è tra la Capitale e San Martino di Castrozza, in Trentino Alto-Adige. Da quanto si apprende, dovremmo vedere la serie nella prossima stagione tv. Protagonista di Una nuova vita al fianco di Anna Valle, c’è un altro attore stimato nel mondo dello spettacolo, ossia Daniele Pecci, reduce dal successo della fiction Cuori, nella cui terza stagione, però, non sarà presente.

Una Nuova Vita narra le vicende di una donna che si mostrerà profondamente resiliente, e che tirerà fuori tutta la sua determinazione, per provare di essere innocente. E, soprattutto, per ritrovare l’affetto perduto di suo figlio.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli in merito al cast e alla trama della suddetta fiction, ma ci saranno senza dubbio aggiornamenti nei mesi a venire.