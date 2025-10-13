“Una giornata particolare”, Aldo Cazzullo torna su La7 dal 15 ottobre: il racconto della grande storia ogni mercoledì in prima serata

Dal 15 ottobre torna su La7 “Una giornata particolare”, il programma di Aldo Cazzullo che racconta dodici giornate decisive della storia. Tra i protagonisti Mussolini, Cleopatra, Leonardo, Mazzini, Dante, Verdi e Fellini, con interviste a volti come Favino, Al Bano, Di Pietro e Paolo Mieli.

Dal 15 ottobre torna su La7 “Una giornata particolare”, il programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo, in onda ogni mercoledì in prima serata.

Anche in questa nuova edizione, la trasmissione accompagna il pubblico in un grande viaggio dentro le ventiquattro ore che hanno cambiato la storia, raccontando i momenti in cui tutto è iniziato, si è compiuto o è crollato.

Dodici storie che hanno segnato il mondo

Saranno dodici le nuove puntate, ciascuna dedicata a un episodio cruciale: dalla notte del Gran Consiglio di Mussolini – tema del primo appuntamento – al tramonto di Cleopatra, dal genio di Leonardo da Vinci alle barricate della Repubblica Romana, dove Mazzini e Garibaldi scrissero pagine memorabili di libertà.

Il racconto toccherà anche le sabbie di El Alamein, teatro della battaglia più disperata combattuta da migliaia di italiani, e l’impresa visionaria di Gabriele d’Annunzio a Fiume. Non mancheranno le pagine dedicate al fuoco di Roma sotto Nerone e a quello che arse attorno a Giordano Bruno in Campo de’ Fiori, fino agli scandali paralleli della Banca Romana e di Mani Pulite.

Un capitolo speciale sarà poi riservato al genio italiano, raccontato attraverso figure simbolo come Giulio Cesare, Dante Alighieri, Andrea Palladio, Raffaello Sanzio, Giuseppe Verdi e Federico Fellini: protagonisti che, con la loro visione, hanno contribuito a cambiare il modo di guardare il mondo.

Tra i temi anche il mistero di Padre Pio e le drammatiche ore del disastro del Vajont.

Grandi protagonisti e luoghi iconici

Accanto a Cazzullo tornano gli inviati Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, mentre il racconto sarà arricchito da numerose testimonianze e interviste: da Gino Paoli e Al Bano a Pierfrancesco Favino, da Antonio Di Pietro a Paolo Mieli, Mauro Corona, Zahi Hawass, Rosanna Vaudetti, Stefania Craxi, Ilaria Gaspari, Livia Capponi, Giordano Bruno Guerri, Massimo Fini, Luciano Canfora, fino al fotografo e documentarista recentemente scomparso Sebastião Salgado e al regista Pupi Avati.

Le puntate porteranno gli spettatori in luoghi simbolo della storia e della bellezza italiana e mondiale: da Palazzo Chigi, Palazzo Venezia e Castel Sant’Angelo a Roma, a Palazzo Vecchio a Firenze, fino alle Piramidi di Giza in Egitto e al Castello Reale di Amboise in Francia, passando per la Domus Aurea, l’Arena di Verona e il Vittoriale degli Italiani sul Lago di Garda.

“Una giornata particolare” è un format originale de La7, prodotto da Stand by me.