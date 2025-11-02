Una Giornata Particolare: Aldo Cazzullo racconta l’ultima notte di Pier Paolo Pasolini a 50 anni dall’omicidio

A cinquant’anni esatti dall’omicidio che segnò profondamente l’Italia, domenica 2 novembre La7 trasmette in prima serata lo speciale di Una giornata particolare di Aldo Cazzullo, intitolato “L’ultima notte di Pier Paolo Pasolini”.

Gli ospiti di Aldo Cazzullo

La puntata ricostruisce la tragica notte finale del poeta e intellettuale, le indagini successive e il lungo iter giudiziario, analizzando non solo le verità ufficiali ma anche le piste ancora poco esplorate.

Lo speciale ospita le testimonianze di Walter Veltroni, Dacia Maraini, Furio Colombo e Francesca Fagnani. Accompagnato dagli inviati Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, Cazzullo ripercorre l’itinerario di Pasolini fino all’Idroscalo di Ostia, luogo della tragedia, soffermandosi anche su due ristoranti romani che il poeta frequentava: Pommidoro e il Biondo Tevere.

Il racconto attraversa inoltre luoghi simbolo della vita e dell’opera di Pasolini: i sassi di Matera, set de Il Vangelo secondo Matteo, le malghe di Porzus dove perse la vita il fratello Guido, le strade e le chiese di Bologna della sua formazione culturale, il quartiere del Pigneto a Roma e Casarsa del Friuli, teatro dei suoi funerali. Lo speciale ripercorre così la vita, le passioni e i misteri di un intellettuale simbolo del dopoguerra italiano.