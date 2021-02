Una coppia in affari: Tarek e Cristina ancora insieme dopo il divorzio?

Numerosi tira-e-molla e più di 8 anni di matrimonio quelli che hanno unito, nel bene e nel male, fino ad oggi una delle coppie più amate della tv. Stiamo parlando di Una coppia in affari, e più precisamente di Tarek e Cristina, marito e moglie fino al 2018 oltre che, come già racconta il titolo del docu-reality che li vede protagonisti – Una Coppia in Affari nell’ambito immobiliare.

Come vi avevamo già anticipato qualche mese fa, i due nonostante siano sempre apparsi molto affiatati davanti alla tv avrebbero vissuto già in passato momenti di forte crisi coniugali. Le cose tuttavia sarebbero peggiorate drasticamente tra Tarek e Cristina soltanto un paio di anni fa. I vicini di casa li avevano addirittura denunciati alla polizia per rumori molesti e, secondo quanto riportato da diversi magazine americani, si era poi scoperto che i rumori molesti altro non fossero che le grida di Tarek nei confronti di Cristina e viceversa. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la loro relazione sarebbe stata interrotta per la prima volta in via ufficiale soltanto a seguito di diverse litigate molto accese culminate, purtroppo, anche in una lita famigliare terminata in modo davvero brutale.

Pare che Tarek e Cristina siano arrivati alle mani durante quella fatidica notte che li ha visti denunciati alla polizia dai vicini, ed è lì che l’opinione pubblica a loro riguardo si era letteralmente divisa in due. Ad oggi però, a quasi due anni di distanza dal loro divorzio, c’è ancora chi continua a sognare e a sperare vivamente nel ritorno di fiamma tra i due protagonisti di Una coppia in affari e ora, secondo quanto riportato da Distractify.com, pare proprio che tra Tarek e Cristina una possibilità di riunire la famiglia e ritrovare l’amore ci sia eccome.

Come forse ricorderete, a pochi mesi dal divorzio Tarek aveva pubblicamente presentato la sua nuova fidanzata: una splendida ragazza bionda più giovane di lui che lo stesso Tarek aveva promesso sarebbe presto debuttata in tv al suo fianco in un loro nuovo docu-reality di coppia. Sempre molto riservata, invece, era rimasta la posizione di Cristina. Ora però sembra che le cose si siano un po’ evolute.

Secondo Distractify infatti Tarek e Cristina sarebbero tornati in buoni rapporti, al contrario rispetto agli inizi quando ancora collaboravano in tv ma non mantenevano più alcun contatto nella vita privata. Si è inoltre arginata l’ipotesi di dare a Tarek un nuovo programma da condurre con la sua nuova fiamma, giovane per altro vittima di moltissimi haters online proprio a causa della sua relazione con Tarek. In ultimo, lo stesso Distractify avrebbe posto la fatidica domanda a Tarek: “Se Cristina trovasse un nuovo amore e decidesse di risposarsi tu cosa diresti?”. E a domanda precisa, altrettanto puntigliosa la risposta di Tarek di Una coppia in affari, che non si è fatta attendere:

“Le direi che sono molto felice per lei. Ho amato e amerò sempre Cristina, che per molti anni mi è stata a fianco aiutandomi a mostrare la miglior parte di me. Non posso che essere felice se anche lei si sta ricostruendo una vita. Spero che trovi qualcuno che la ami veramente perché merita questo e nient’altro”.

Una risposta che ha lasciato stupiti i fan, che hanno colto dell’affetto sincero nelle parole di Tarek e che hanno ricominciato a sperare nel ritorno di fiamma tra i due co-protagonisti di Flip or Flor (questo il titolo originale). Come procederanno le cose tra i due? Ci sono davvero speranze che tra Tarek e Cristina torni il sereno?