Un viaggio emotivo firmato Martone: il film con Pierfrancesco Favino da recuperare su Prime Video

Pierfrancesco Favino continua l’ascesa al successo e lo fa stavolta con un film di Mario Martone. Un inno all’emotività umana. Nel corso degli anni, l’attore ha sempre vantato una carriera versatile, dando vita a personaggi drammatici e d’autore, con interpretazioni eccellenti che sono sempre state apprezzate dal pubblico. Ha infatti all’attivo anche esperienze all’estero e collaborazioni con i più importanti registi del panorama cinematografico italiano e internazionale. Tra questi non si può non menzionare Mario Martone, regista di Nostalgia, il film presentato al Festival di Cannes. Proprio quest’ultima pellicola è presente su Amazon Prime Video e sta già ottenendo ampio consenso da parte del pubblico.

La storia è intensa e coinvolgente, e ad emergere è soprattutto il talento dell’attore romano. Si tratta di una narrazione che invita alla riflessione, e che mette al centro di tutto il profondo legame tra ogni uomo e le proprie origini. Favino interpreta il protagonista Felice, un uomo che ha lasciato la città di Napoli per trovare la sua dimensione personale e professionale altrove. Con il tempo è diventato adulto e ha realizzato che non può più rimandare il confronto con le sue origini. Per questo motivo, torna nella sua città d’origine e riscopre il proprio io interiore che aveva per tanto tempo controllato. Questo viaggio ha fatto affiorare in lui ricordi felice e dolori, portandolo a rivivere anche momenti drammatici.

La storia di una Napoli cambiata e di quelle origini mai davvero perdute

Pierfrancesco Favino rende quindi omaggio alle origini di ogni uomo, quelle da cui sembra impossibile allontanarsi. Felice torna nella sua Napoli e la trova cambiata; del resto, a cambiare è stato anche lui. Si trova quindi ad affrontare delle situazioni che aveva allontanato, e fantasmi del passato che lo avevano fatto soffrire e da cui aveva preso le distanze per non stare male. Si tratta di persone ma anche di decisioni che lo hanno segnato come persona.

Con questo film, segnato dalla Nostalgia, Martone ha saputo raccontato Napoli a chi non la conosce e lo ha fatto proprio con la magistrale interpretazione di Favino. L’attore ha messo in atto i suoi sguardi intensi, i suoi silenzi e la sua arte recitativa per mettere in evidenza la necessità di guardarsi dentro. Nostalgia è sicuramente un film che va visto, considerato da molti un capolavoro del cinema italiano, che riesce a coinvolgere lo spettatore in un vissuto semplice, vero e spontaneo. Più di tutti, questo film invita il pubblico a dare importanza alla complessità della vita e alle sue tante sfumature.