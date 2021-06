Un sogno in affitto, Paola Marella torna su Sky Uno con vip in cerca di relax

Tempo di vacanze, tempo di affitti: la cosa può assumere un interesse narrativo se a cercare case vacanze sono vip nostrani e se a proporle è Paola Marella che torna in tv con Un sogno in affitto, format dedicato alla ricerca di una sistemazione invidiabile per le vacanze estive, in onda da giovedì 17 giugno alle 22.20 su Sky Uno e in streaming su NOW. Parliamo di quel genere di soluzione che neanche tornando a nascere si possono immaginare e che – chissà – sono forse irraggiungibili anche per le celebrities coinvolte. Di certo lo sono per la maggior parte dei telespettatori a casa che però, se armati di una certa dose di masochismo – o di ottime capacità di simulazione incorporata -, possono immaginarsi al posto dei vip, o ancor meglio al posto dei proprietari delle soluzioni proposte.

Nelle 6 puntate di cui si compone questa seconda stagione, realizzata da Milano Produzioni, vedremo Paola Marella muoversi tra i luoghi più suggestivi della Penisola per soddisfare le richieste e le esigenze di sei celebrities di casa nostra: per la prima puntata seguiremo la Marella per le vie di Noto insieme al campione di nuoto Filippo Magnini (due anni fa il debutto toccò a Rosolino) mentre nelle successive saremo sul Lago di Garda con Gabriele Cirilli, nelle Langhe con Sergio Assisi, a Taormina insieme a Paolo Conticini, sui monti di Courmayeur in compagnia di Max Giusti e, infine, a Venezia con Giorgio Mastrota.

Non si cercheranno certo soluzioni cheap e location tristi: nella sua ricerca di ‘un sogno in affitto’ per i suoi ‘clienti’, Paola Marella accompagnerà loro e noi tra ville del ‘700 e casali in campagna, tra attici con vista mare mozzafiato e appartamenti di lusso nel cuore delle città: in ogni episodio Paola entrerà in tre diverse dimore in una stessa località, mostrandone i punti di forza e raccontandone la storia, architettonica e di chi le ha vissute.

Se avete voglia di sognare vacanze da sogno (altrui), Un sogno in affitto è il programma perfetto. L’appuntamento è nella seconda serata del giovedì dal 17 giugno su Sky Uno e NOW.