Un sacco bello torna al cinema nella versione restaurata da Cineteca di Bologna e Mediaset Infinity: serata evento con Carlo Verdone il 27 aprile a Roma

Quarantacinque anni dopo la sua uscita, Un sacco bello torna al cinema. Il film d’esordio di Carlo Verdone — uno degli esordi più folgoranti della commedia italiana — sarà in programmazione nelle sale italiane il 27, 28 e 29 aprile, nella nuova versione restaurata curata dalla Cineteca di Bologna nell’ambito del progetto Il Cinema Ritrovato. Al Cinema, in collaborazione con Mediaset Infinity – RTI, Minerva Pictures e SIAE. Il restauro è stato realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, sotto la supervisione dello stesso Verdone.

L’appuntamento più atteso è quello di lunedì 27 aprile al Cinema Barberini di Roma, dove è prevista una serata speciale con la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone in persona. Un’occasione rara per vedere sul grande schermo, nella migliore qualità possibile, il film che nel 1980 ha introdotto al pubblico una delle voci più originali del cinema italiano.

Girato in un afoso giorno di Ferragosto a Roma, Un sacco bello racconta tre storie che si intrecciano attraverso personaggi diventati iconici: l’hippy Ruggero, lo scatenato Enzo e l’imbranato Leo, tutti interpretati da Verdone, che nel film totalizza ben sei ruoli. Al suo fianco un cast memorabile: Mario Brega, il dirompente padre di Ruggero; Renato Scarpa, compagno di viaggio di Enzo; e Veronica Miriel nei panni di Marisol. Le musiche sono di Ennio Morricone.

I personaggi nascevano da un lungo lavoro teatrale: Verdone si era fatto le ossa negli spettacoli Tali e quali e Rimanga fra noi… del 1977, recitando dodici ruoli umoristici, e poi nella trasmissione televisiva Non stop (1978-1979). Fu però l’incontro con Sergio Leone — produttore del film — a trasformare quel materiale in cinema. Verdone ha raccontato più volte come Leone lo convinse non solo a scrivere il soggetto da solo, ma anche a dirigerlo, arrivando a casa sua per dargli lezioni di regia durate mesi. I personaggi erano ispirati a figure reali incontrate per le strade di Roma: il bullo di un bar di via dei Pettinari, un vicino di casa con la fidanzata spagnola.

Dopo l’uscita evento nelle sale, la versione restaurata di Un sacco bello sarà disponibile gratuitamente per 30 giorni su Mediaset Infinity a partire dal 4 maggio.