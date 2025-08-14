Un Professore: quando torna con le nuove puntate, la trama, il cast, cosa succederà tra Anita e Dante

La nuova stagione di Un Professore è già in programma, e vedrà la presenza di molte new entry e di tante novità.

Un Professore è senz’altro una delle serie che, negli ultimi anni, hanno avuto più successo sul palinsesto Rai. La fiction vede protagonista Alessandro Gassman che, dopo l’alto audience delle prime stagioni, torna con delle nuove puntate. Ci saranno addii, conferme ma anche delle inaspettate new entry che riempiranno la scuola di sorprese e tanti colpi di scena.

La messa in onda di Un Professore 3

La fiction di Rai 1 torna su Rai 1 nel periodo autunnale e, secondo quanto anticipato dal portale CiakGeneration, la data precisa potrebbe essere giovedì 20 novembre 2025, quando avverrà appunto la messa in onda in prima serata della prima puntata della terza stagione. L’ultimo episodio verrà invece trasmesso giovedì 18 dicembre 2025. L’attesa sta insomma crescendo sempre di più, anche perché i fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà realmente nel corso delle prossime puntate. Si parlerà di diverse tematiche come le difficoltà adolescenziali, le dinamiche familiari ma anche le riflessioni filosofiche. Tutti gli elementi che hanno contraddistinto la serie sin dalle prime stagioni.

Il protagonista è sempre il professore di filosofia Dante Balestra, chiamato ad affrontare i suoi numerosi alluni. Il calendario della messa in onda della nuova stagione prevede inoltre sei puntate a partire dal 20 novembre, con un doppio episodio domenica 14 e giovedì 18. Grandi novità anche sul cast: sono entrati due nuovi personaggi interpretati da Dario Aita e Nicole Grimaudo.

Le anticipazioni sulla nuova stagione

A dare qualche dettaglio in più sulla trama ci ha inoltre pensato Tv Sorrisi e Canzoni, che ha appunto svelato qualche spoiler in più sull’acclamata fiction. Pare che la storia sia tutta concentrata sull’esame degli studenti del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, che stanno per conseguire il diploma e passare così definitivamente all’età adulta. Ci sarà tra l’altro un nuovo insegnante di fisica, Leone, interpretato da Dario Aita, che era un ex allievo di Balestra con cui scoprirà di avere un rapporto in sospeso.

Non mancheranno inoltre le vicende legate alla storia d’amore tra Dante e Anita, che potrebbero tornare insieme nel corso della terza stagione, ma di cui non ci sono molte informazioni precise. Il personaggio che viene interpretato da Claudia Pandolfi non solo sarà la mamma di Manuel, ma anche la docente di inglese della V B. A parlarne sono stati proprio gli stessi attori: Gassman ha infatti rivelato che la scrittura di queste nuove puntate è la più forte di tutte. “Lei e Dante si sono voluti bene” – dice invece Pandolfi – “ma si sono lasciati, non stanno più insieme. Però c’è un però… E lo scoprirete!“.