Un Professore, lo spoiler (spagnolo): come va a finire tra Simone e Thomas

Un professore 3 si avvia verso il gran finale e uno spoiler svela come finisce la storia tormentata tra Simone e Thomas.

La terza stagione di Un professore 3 si avvia verso il gran finale: mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, in prima serata, Raiuno trasmetterà le ultime due puntate con un finale tutto da guardare e che vedrà gli studenti impegnati con la maturità. Oltre all’esame finale della classe più famosa della televisione italiana, le ultime puntate di Un professore 3 scioglieranno diversi nodi. Al centro di tutto ci sarà la gravidanza di Anita che dovrà trovare il coraggio di comunicare a tutti che è incinta non sapendo, tuttavia, chi sia il padre del bambino che aspetta tra Dante e Leone.

Proprio Dante dovrà dividersi tra la brutta situazione in cui si trova Alba che sta provando ad aiutare per placare il senso di colpa che prova per la morte di Gabri e i sentimenti che prova per Anita. Tuttavia, l’ultimo appuntamento della serie Rai svelerà anche il finale della tormentata storia tra Simone e Thomas. Dopo aver scoperto della passione scoppiata in gita tra Thomas e Greta, Simone, con il ritorno di Manuel, troverà il coraggio per fare ordine nella sua vita sentimentale.

Anticipazioni Un professore 3: il gran finale della storia tra Simone e Thomas

Il ritorno a Roma di Manuel che, per dimenticare la delusione vissuta con Nina ha trascorso un periodo all’estero, spinge i fan a credere in un finale a sorpresa con l’inizio di una storia tra Simone e Manuel il cui rapporto ha conquistato i fan della serie tv sin dalle prime puntate. Tuttavia, a svelare il finale della terza stagione e della storia tra Simone e Thomas è la versione spagnola della fiction.

La serie Un professore è stata ispirata dalla fiction spagnola Merlì, andata in onda dal 2015 al 2018 che ha affrontato il tema dell’omosessualità in modo schietto. Nella serie italiana, invece, l’argomento viene affrontato in modo più cauto anche se, nella terza stagione, l’argomento è stato affrontato anche con la nascita della relazione tra Laura e Luna. Tuttavia, il protagonista principale resta Simone la cui vita sentimentale sta affrontando una nuova sfida.

L’arrivo di Thomas alle prese con una serie di problemi manda in confusione Simone che ha provato a costruire un rapporto più stabile con il vecchio amico d’infanzia ritrovandosi, però, ad affrontare una grande delusione quando Greta gli racconta di aver vissuto un momento d’intimità con lui dopo aver bevuto.

Nelle ultime puntate, il rapporto tra Simone e Thomas sarà sotto la lente d’ingrandimento. Il finale, tuttavia, non è così scontato e dovrebbe essere totalmente diverso dal finale della serie spagnola dove Bruno, il corrispondente di Simone corona il suo sogno d’amore con Pol, corrispondente di Manuel, si sposano.

Un finale che, in Italia, difficilmente si realizzerà: la dinamica sentimentale tra Simone e Manuel, infatti, si è esaurita e tra i due è nata un’amicizia sincera. Nell’ultima puntata di Un professore 3, dunque, Simone potrebbe decidere cosa fare del suo rapporto con Thomas con cui, però, la storia non sembra destinata a realizzarsi.