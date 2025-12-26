Un Professore, il finale spiegato da Alessandro Gassman: la svolta inaspettata

La terza stagione della fortunata serie di Rai1 è terminata e il protagonista ha deciso di spiegare cosa dovremo aspettarci

L’ultima puntata della terza stagione di Un Professore, serie televisiva in onda su Rai1, è andata in onda lasciando i telespettatori con un dubbio, ci sarà anche Un Professore 4? A confermarlo sono stati gli attori, ma anche gli sceneggiatori e i produttori nel corso delle varie anteprime trasmesse per promuovere le ultime puntate.

A parlare è stato anche Alessandro Gassman che ha anticipato alcuni dettagli che hanno letteralmente mandato in delirio i fan della fortunata serie. Adattamento di una famosa serie catalana, anche la terza stagione si è confermata uno strepitoso successo. L’ultima stagione ha raccontato l’anno della maturità della classe 5B, dunque è stata un turbine di emozioni di ogni genere, con pensieri sul futuro e chi ne ha più ne metta.

Un Professore 3, cosa ha detto Alessandro Gassman e l’annuncio sulla quarta stagione

Tempo fa, in un’intervista per Tv, sorrisi e canzoni, Alessandro Gassman, che interpreta il protagonista di Un Professore, Dante Balestra, ha spiegato come questa serie televisiva sia un progetto ampio, fornendo praticamente una serie di indicazioni sulla quarta stagione.

Sul fiale della terza stagione i telespettatori si sono preoccupati di non vedere più il protagonista Dante Balestieri, che sembra essere pronto a lasciare la scuola. Ma grazie alle parole di Gassman sappiamo che non solo la quarta stagione si farà, ma ci sarà anche lui al centro della trama. L’attore ha anticipato che saranno presenti sia Simone che Manuel, interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas e Damiano Gavino e il professore avrà una nuova classe.

“Sono contento che ci sia un’altra stagione di questa serie, a cui sono molto legato, perché penso che oggi sia molto importante parlare di scuola in Italia: ne abbiamo bisogno. E abbiamo bisogno di Dante Balestra“, queste le parole di Gassman che di fatto hanno rassicurato i telespettatori sul futuro dell’amato professore e della serie televisiva. Ma a cosa si deve il successo di questa popolare serie? Sicuramente uno dei punti fondamentali è proprio il carisma del protagonista, professore umano, con le sue imperfezioni, che si batte per riuscire a fare da tramite tra due mondi molto lontani, quello degli adolescenti e quello degli adulti.

Probabilmente quello che tanti ragazzi vorrebbero, una persona che sia in grado di far comprendere il loro universo ai propri genitori e non solo. Ma il pubblico di Un Professore è anche adulto, ciò vuol dire che il racconto dà tanto anche ai più grandi, che probabilmente vorrebbero tanto comprendere l’universo dei loro figli. Adesso che la terza stagione si è conclusa, c’è grande attesa per la quarta che aprirà una nuova fase del racconto, potrebbero esserci nuovi arrivi e Dante potrebbe, quindi, incontrare nuovi colleghi. Non ci resta che aspettare il grande ritorno di una serie che, senza ombra di dubbio, ha appassionato moltissimo.