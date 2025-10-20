Un Professore, arriva l’annuncio: novità e anticipazioni

Recentemente, il cast ha svelato poco sui nuovi episodi, ma ha lasciato trapelare una certezza: Un Professore 4 è già in cantiere. Sandro Petraglia, uno degli sceneggiatori principali, ha confermato che il lavoro sulla nuova stagione è già iniziato, suscitando entusiasmo tra i fan e la stampa.

Non è solo il team creativo a essere entusiasta del futuro della serie: Alessandro Gassman, che interpreta il carismatico professor Dante Balestra, ha rivelato di essere pronto a vestire di nuovo i panni del suo personaggio per molte stagioni a venire, sottolineando il profondo legame che lo unisce a questo ruolo.

La nuova stagione di Un Professore

La terza stagione di Un Professore proseguirà il suo viaggio emotivo il 20 novembre su Rai1, con sei prime serate in programma. Dante, dopo aver affrontato importanti sfide nelle precedenti stagioni, si troverà ad affrontare il suo nemico più grande: se stesso. In un contesto scolastico sempre più dinamico e pieno di sfide, il professor Balestra sarà al centro di eventi che lo porteranno a riflettere sulla propria identità e sui suoi limiti.

“Dante è un personaggio che mi ha regalato tanto, forse più di quanto immaginassi,” ha dichiarato Gassman, entusiasta di come il suo personaggio si sia evoluto nel corso delle stagioni. “È un professore che non ho mai avuto e che, in un certo senso, avrei voluto essere. È una figura imperfetta, che cresce insieme ai suoi ragazzi, e questo è ciò che lo rende così interessante e umano.” Dante non è solo un insegnante di filosofia, ma anche una figura di riferimento per i suoi studenti, che cercano il suo consiglio non solo sulla materia, ma anche sulla vita.

Nel corso della serie, il personaggio di Dante si è fatto più fragile e riflessivo, consapevole dei propri limiti e dei conflitti interni. Gassman ha aggiunto: “Oggi, nella nostra società, manca il confronto genuino tra le generazioni, ed è qualcosa che Un Professore cerca di riscoprire.” Secondo l’attore, la serie non solo intrattiene, ma offre anche spunti di riflessione sui temi della conoscenza, del dialogo e dell’apertura verso gli altri.

Accanto a Gassman, Nicolas Maupas e Damiano Gavino, che interpretano Simone e Manuel, i due protagonisti più giovani della serie, hanno parlato del loro percorso artistico e del cambiamento che i loro personaggi stanno attraversando.

Maupas, che interpreta il complesso Simone, ha sottolineato come il suo personaggio abbia vissuto un’importante evoluzione emotiva: “Simone è un giovane che ha sofferto molto e, purtroppo, continuerà a farlo. Ma ogni dolore lo aiuta a crescere, e, finalmente, accetta il suo percorso.” Il giovane attore ha anche ricordato la propria esperienza personale con la maturità, definendola un momento di grande liberazione e crescita, simile a quello che vive Simone sullo schermo.

Damiano Gavino, nel ruolo di Manuel, ha condiviso la sua visione del cambiamento del suo personaggio: “Manuel è un ragazzo che fa scelte senza pensarci troppo, ma nella terza stagione finalmente si avvicina alla sua vera età e comincia a capire il significato di essere maturi. L’esame di maturità è un simbolo di questo processo, e guardarlo evolvere è un’esperienza molto interessante.” Gavino ha anche ricordato con una certa nostalgia il proprio esame di maturità, che si è svolto durante la pandemia di Covid-19, un’esperienza che lui definisce “tragica, ma che mi ha insegnato molto”.