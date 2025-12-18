Un Professore arriva al 21,3% di Share. Sal Da Vinci in concerto al 17%, Cazzullo fa crescere La7. I dati Auditel del 17 dicembre 2025

Un Professore 3 si conferma certezza del piccolo schermo su Raiuno. La fiction Rai con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi è una vera consuetudine per il pubblico della tv di Stato. Serie che, da tre stagioni, catalizza interesse e intesa anche sui social. I commenti al prodotto si sprecano e proprio questo dibattito, durante ogni singolo episodio, rafforza la qualità del titolo.

Canale 5 prova a tenere testa alle colonne portanti di Viale Mazzini, che vedono la serialità in prima battuta, con il concerto evento di Sal Da Vinci. Il confronto, però, non rende giustizia: la rete ammiraglia della televisione pubblica ottiene il 21,3% di Share contro il 17% della concorrenza. Rai2, con True Lies, cult movie che vede Jamie Lee Curtis protagonista, ha raggiunto il 4,4% di Share.

Un Professore 3 vince su Raiuno, staccato Sal Da Vinci

Rai3 scatta in avanti, sul piano percentuale, con Chi L’ha Visto? all’8,7% di Share. Federica Sciarelli ormai si muove su un terreno agevole, con la consapevolezza che il pubblico sceglie sempre uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Rete4, con RealPolitik, sfiora il 3% di Share. Labate resta sempre entro lo stesso margine nella rete cadetta di Mediaset.

Italia Uno sceglie The Woman King e raggiunge il 5,7% di Share. Un punto in più, 6,7% di Share, per Una Giornata Particolare di Cazzullo su La7. Cairo punta sull’approfondimento a ragione. Il consenso del pubblico non muta, anzi si conferma su determinati picchi. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2,8% di Share grazie a Robin Hood – Il principe dei ladri. Sul Nove, La Corrida con Amadeus ottiene il 3,9% di Share. First Kill e Cocktail, rispettivamente sul Canale 20 e RaiMovie, ottengono il medesimo punteggio. Ovvero l’1,3% di Share.

Checco Zalone fa volare Gerry Scotti

Su RaiPremium, Ballando Con Le Stelle in replica raggiunge l’1,1% di Share. Mentre Natale a Bramble House, su La5, conquista il 2% di Share. Nel preserale generalista italiano Gerry Scotti, con La Ruota della Fortuna, arriva al 28,3% di Share. Il salto in avanti, in termini di preferenza, è dovuto anche a Checco Zalone. Il lancio a reti unificate del suo nuovo film sulle reti Mediaset ha fatto aumentare gli ascolti in access prime time. A farne le spese Affari Tuoi, con Stefano De Martino, che resta fermo al 22,4% di Share.