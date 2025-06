Se gli studenti e le studentesse hanno già il pensiero rivolto alla (non ancora vicinissima) fine dell’anno scolastico, c’è chi invece è appena tornato sui banchi e in cattedra: parliamo del cast di Un Professore 3, le cui riprese sono ufficialmente cominciate ieri, lunedì 24 febbraio 2025.

Ad annunciarlo i social di Banijay Studios Italia, la casa produttrice della serie, adattamento italiano della spagnola Merlì, andata in onda per tre stagioni. Una foto con il protagonista Alessandro Gassmann (che proprio ieri ha compiuto 60 anni) con in mano il ciak per confermare che una delle serie tv più apprezzate di Raiuno e RaiPlay degli ultimi anni sta per tornare.

Quando esce Un Professore 3?

Alla notizia del via alle riprese non è seguita però quella sulla data di uscita della serie. È ancora presto per parlare di una messa in onda dei nuovi episodi (che dovrebbero essere dodici, così come quelli delle stagioni passate), ma è molto probabile che la terza stagione vada in onda nella prossima stagione tv Rai, quindi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Chi ci sarà nel cast di Un Professore 3?

Anche in questo caso, Banijay si è limitata a confermare il ritorno di Gassmann, mentre sul resto del cast non ci sono notizie certe. Possiamo però supporre che gli interpreti visti nelle prime due stagioni facciano anche loro ritorno sul set, in primis Claudia Pandolfi (Anita), Nicolas Maupas (Simone) e Damiano Gavino (Manuel), oltre al resto dei giovani attori ed attrici che interpretano gli studenti di Dante Balestra.

Le anticipazioni di Un Professore 3

Top secret la trama della terza stagione. Il finale della seconda stagione aveva mostrato un riavvicinamento tra Dante ed Anita, dopo che la malattia del primo (da cui si è totalmente ripreso) li aveva allontanati, tanto da portare l’uno a tradire l’altra.

Sappiamo, inoltre, che Simone ha dovuto salutare Mimmo (Domenico Cuomo), costretto a entrare nel programma di Protezione Testimoni. Nell’ultimo episodio, però, vediamo Simone riavvicinarsi a Manuel: che tra i due ci sia ancora qualcosa da dire?

Non mancheranno, poi, le storie legate ai vari alunni del protagonista, sempre pronto a insegnare loro Filosofia con il suo stile inconfondibile, aiutandoli ad affrontare la vita con spirito critico e capacità di ponderare sempre le scelte giuste.