Un Professore 3, finale di stagione al 21,8% di Share. Grande Fratello chiude al 14,3%. I dati Auditel del 18 dicembre 2025

Un Professore 3 arriva al finale di stagione forte di un successo che lo ha accompagnato per tutte le puntate. Qualche punto è stato guadagnato in digital, ma anche sul piccolo schermo (alla maniera “tradizionale”) i valori sono sempre stati importanti. Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi confermano la propria affidabilità anche in termini di gradimento social: i protagonisti della fiction Rai sono i più commentati anche in Rete.

Un prodotto, nella sua totalità, che vale – nell’ultima puntata della stagione – il 21,8% di Share. Finale importante che lascia aperta la porta a un possibile nuovo capitolo. Restando in tema di chiusure stagionali, è arrivato anche l’epilogo del Grande Fratello. La finale del reality show più longevo della televisione italiana ha totalizzato il 14,3% di Share. Il confronto con la rete ammiraglia di Viale Mazzini, per Mediaset, è poco gratificante.

Un Professore 3 chiude superando il 21% di Share. Grande Fratello, finale al ribasso

Berlusconi, ora, dovrà valutare cosa fare con la versione vip del programma. Il caso Signorini influisce non poco sugli equilibri di palinsesto. Rai2, invece, sceglie Ore 14 Sera che raggiunge il 6,3% di Share. Il programma di Milo Infante continua a totalizzare medie importanti per gli standard dell’emittente. Sale leggermente Splendida Cornice sulla terza rete di Viale Mazzini: Geppi Cucciari, con il 6,4% di Share, conferma un gradimento particolare del pubblico che non abbandona la trasmissione in grado di mettere insieme approfondimento e comicità.

Rete 4 si attesta sul 5,8% di Share. La trasmissione che affronta i principali temi della politica italiana e non solo conferma il trend delle scorse settimane. Italia Uno, invece, propone la sfida di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli. La sfida, in prima serata, ottiene l’8,2% di Share. Occorre, però, in questo particolare caso, fare delle distinzioni: la partita è cominciata in un’altra fascia di palinsesto. In quanto il fuso orario con l’Arabia Saudita, cornice in cui si svolgono gli scontri calcistici fra le squadre coinvolte, impone criteri e collocazioni differenti.

La Supercoppa Italiana fa “volare” Italia Uno

Il confronto tra Napoli e Milan, quindi, porta all’emittente il 20,3% di Share a livello complessivo con 4,1 milioni di persone interessate alla partita. La competizione, tuttavia, non è ancora finita e prevede – prima della finale di lunedì – il confronto tra Inter e Bologna. Su La7, Il processo di Norimberga ottiene il 3,7% di Share. Cult che si inserisce, televisivamente, nel periodo in cui al cinema esce il film con Russell Crowe su tematiche analoghe.

Lungometraggio che potrebbe valere l’Oscar nei confronti dell’attore che fu protagonista nel primo capitolo de Il Gladiatore. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con il film 6 giorni 7 notti conquista il 2,8% di Share. Rai4 si ferma all’1,1% di Share con Donnybrook – Il combattente. Sale su Iris A rischio della vita che conquista l’1,4% di Share. RaiMovie, con Transamerica, totalizza l’1% di Share.

Testa a testa fra Gerry Scotti e Stefano De Martino

MasterChef, su SkyUno, sfiora il 4% nel secondo episodio. Il primo, in totale, ottiene il 2,9% di Share. Il canale Nove, con Non sono pronta per Natale, arriva al 2,3% mentre il Canale 20 si ferma all’1,2% di Share con Live! – Corsa contro il tempo. Nel preserale testa a testa fra Gerry Scotti e Stefano De Martino: entrambi, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, arrivano al 21,1% di Share.