Un Professore 3 batte Umberto Tozzi – La grande festa, Lazio-Milan porta Italia Uno al 14% di Share. I dati Auditel del 4 dicembre 2025

Un Professore 3 conquista la serata del giovedì con il 18,6% di Share, la fiction continua a piacere a molti giovani e meno giovani. Il pubblico di Raiuno dimostra di essere eterogeneo e pronto a lasciarsi trasportare dalle vicende di ragazzi e prof con storie che lasciano il segno. Un titolo forte per Viale Mazzini che dimostra di poter dar filo da torcere alla concorrenza grazie alle potenzialità della fiction. Cologno Monzese, in contrasto, propone Umberto Tozzi – La grande festa. Una serata tra musica, ricordi e nostalgia per i fan del cantautore che si appresta a congedarsi dalla scena musicale con un ultimo grande evento televisivo condotto da Federica Panicucci.

Il format ha raccolto il 12,3% di Share. Ore 14 Sera su Raidue, con Milo Infante, arriva al 6,6% di Share e dimostra che il programma funziona settimana dopo settimana, confermando gli standard dell’ultimo periodo. Inchieste e cronaca nera gratificano anche la rete cadetta di Viale Mazzini. Raitre invece ottiene il 4,4% di Share grazie a Geppi Cucciari che si impone nella sfida concorrenziale tra programmi talk raggiungendo il massimo possibile tra satira e qualche colpo di scena.

Un Professore 3 leader di ascolti, la Coppa Italia rovina la festa a Umberto Tozzi

I picchi di consenso possono garantire alla trasmissione ulteriore crescita. Dritto e Rovescio, su Rete4, totalizza il 6,4% di Share. Piazzapulita, subito sotto in termini numerici, si ferma al 5% di Share su La7. La finale di XFactor, trasmessa anche su Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 5,1% di Share. Risultato importante che ha visto gli ascolti in crescita ulteriore anche su SkyUno. Restando in tema di ascesa, Italia Uno finisce sul podio di emittenti più redditizie della serata grazie al 14% di Share ottenuto con Lazio-Milan.

La sfida di Coppa Italia è stata un vero e proprio traino per gli appassionati di calcio. Bene anche il dopo partita con lo speciale di Pressing. Sul canale Nove, invece, torna lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo dal titolo Ammutta Muddica che richiama l’attenzione di 396.000 persone pari al 2,3% di Share. Il Canale 20 con King Arthur – Il potere della spada raggiunge l’1,8% di Share. Su Rai4, invece, troviamo The Devil To Pay – La resa dei conti con l’1,1% di Share.

Scotti e De Martino sempre più vicini

In crescita Iris con Air Force One che totalizza l’1,7% di Share. RaiMovie, invece, si attesta sullo 0,8% di Share con Machine Gun Preacher. Il preserale italiano ha visto La Ruota della Fortuna arrivare al 23,8% di Share contro il 21% di Affari Tuoi. La distanza fra i due programmi è minima: Gerry Scotti e Stefano De Martino si contendono lo scettro dell’access prime time in una sfida ancora aperta e sempre più tesa in termini numerici.