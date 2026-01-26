Un Posto al Sole, Whoopi Goldberg entra in scena: chi è Eleonor Price

Nel cast di Un Posto al Sole è arrivata Whoopi Goldberg, l’attrice americana che ha dichiarato di essere follemente innamorata dell’Italia. Tra pochissimo debutterà infatti nella soap napoletana, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel preserale di Rai 3. La serie si prepara quindi ad accogliere una delle attrici più famose al mondo, vincitrice di un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award.

Il ruolo di Goldberg nel cast di Un Posto al Sole

Da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio, è la volta di Whoopi Goldberg, che fa il suo esordio nella storica soap. L’attrice premio Oscar interpreta infatti la ricca americana Eleanor Price, un’affascinante ed enigmatica donna che entra nel cast in veste di cliente dei Cantieri Flegrei. Il suo non sarà quindi un semplice cameo, ma l’attrice sarà presente nelle trame per un bel po’, pare per una ventna di episodi. Nel corso delle puntate, il personaggio interagirà con Roberto e Marina, ma non avrà solo a che fare con i coniugi Ferri. Secondo le anticipazioni, dovrebbe stringere un legame particolare con Raffaele: tra lei e il portiere di Upas potrebbe infatti nascere una sorta di complicità durante le indagini su un vecchio mistero di Palazzo Palladini.

Il suo arrivo nella serie è inoltre anticipato da alcuni episodi in cui Roberto e Marina si dicono elettrizzati di conoscere una nuova cliente americana, molto facoltosa, che potrebbe avere un ruolo importante nel risollevare la situazione dei Cantieri. Nelle prossime puntate, i due pianificheranno infatti le strategie per assicurare il futuro dell’azienda.

Le ultime vicende di Un Posto al Sole

Intanto Gennaro è stato colpito duramente, anche se non ancora sconfitto. La sua presenza rappresenta però una vera e propria minaccia, e gli eventi obbligano Vicinio a tornare a Napoli per fare le veci del fratello. Insieme a lui c’è anche Elena, che fa una sorpresa alla mamma e le comunica una decisione del tutto inaspettata. Inoltre, ai Cantieri è arrivato il momento di decidere il nuovo amministratore delegato e il nome del candidato prescelto coglierà tutti di sorpresa.

L’accordo sulla nomina è stato trovato, ma i Ferri si preparano ad accogliere la nuova misteriosa cliente americana. C’è molta curiosità, ma anche tanta preoccupazione e speranza. Un personaggio, quello interpretato da Whoopi Goldberg, che lascerà il segno: l’attesa sta infatti crescendo e i fan non vedono l’ora di vederla all’opera in questa nuova veste, ma soprattutto su un set tutto italiano.