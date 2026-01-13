Settimana senza tregua per i personaggi dell’amatissima serie tv trentennale “Un Posto al Sole“, in onda su Rai 3 ogni giorno alle 20,50. Gli spoiler parlano chiaro: ci saranno grossi cambiamenti nelle vite degli amati personaggi della serie, che il pubblico ha imparato a conoscere nel corso degli anni.

Per chi proprio non riesce a resistere alle anticipazioni: cosa aspettarsi dalle prossime puntate della soap, in onda dal 13 gennaio su Rai 3.

Cosa succederà nelle prossime puntate di “Un Posto al Sole”

Durante la puntata di “Un Posto al Sole” in onda martedì 13 gennaio ci saranno brutte notizie per Okoro: la sua situazione si rivelerà più grave del previsto e Gennaro, nel frattempo, può festeggiare la caduta delle accuse precedentemente a suo carico. Tra Raffaele e Ornella, nel frattempo, sembra esserci una distanza sempre più incolmabile e profonda ed entrambi saranno costretti a fare i conti con questa nuova condizione.

L’episodio successivo, di mercoledì 14 gennaio, vedrà Rosa fare i conti con la perdita del lavoro, mentre Antonietta farà un esplosivo intervento a Radio Golfo 99 che genererà un vero terremoto emotivo per tutti. Intanto, Nunzio e Rossella cercano un dialogo in un rapporto sempre più teso e sul punto di scoppiare da un momento all’altro. Diego cerca di offrire un supporto a Raffaele, per la difficile situazione con Ornella.

La crociata di Antonietta contro l’omertà proseguirà anche nell’episodio di giovedì 15 gennaio: durante la trasmissione radio condotta da Michele, infatti, la donna denuncerà finalmente tutto ciò che ha fatto suo marito Gennaro. Nel frattempo, Alberto cerca di stare vicino al figlio mentre intraprende il percorso di terapia, ma si renderà presto conto di dover colmare una distanza enorme e dolorosa. In tutto questo Nunzio e Samuel litigano per una presunta invidia di quest’ultimo nei confronti del successo di Nunzio sui social.

La puntata di venerdì 16 gennaio di “Un Posto al Sole”, invece, vedrà una grande soddisfazione per Roberto e Marina e un dolore sempre più grande per Raffaele e Ornella, divisi da una distanza ormai incolmabile. Gennaro sembra davvero essere arrivato al capolinea, anche grazie alla coraggiosa decisione di Antonietta di denunciare tutto. In questa ultima puntata della settimana, inoltre, verrà introdotto un nuovo particolare personaggio, che Alberto incontrerà nel tentativo di capire cosa stia passando suo figlio.

“Un Posto al Sole” è in onda dal lunedì al venerdì alle 20,50 su Rai 3.