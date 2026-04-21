Un Posto al Sole, spoiler: Palazzo Palladini sotto assedio. Eduardo trema e Alberto sprofonda nel dolore

Mentre l’aria di primavera si fa più intensa, le mura di Palazzo Palladini si preparano a vibrare per una settimana che promette scintille, sospetti e qualche lacrima.

Un Posto al Sole torna a occupare il suo posto d’onore nell’access prime time di Rai 3, ma attenzione al calendario: segnate sul calendario che venerdì 1° maggio 2026 la soap si concederà una piccola pausa per la Festa dei Lavoratori.

Nelle puntate in onda dal 27 al 30 aprile, però, il ritmo sarà tutt’altro che festivo, tra l’ombra della criminalità che torna a oscurare Posillipo e complessi intrecci familiari.

Un Posto al Sole, anticipazioni prossime puntate: Palazzo Palladini nel mirino di una banda

Il pericolo torna a bussare alla porta dei nostri protagonisti, e questa volta ha il volto spietato di Rino Persico. Il criminale ha messo gli occhi su Palazzo Palladini per un nuovo colpo, una proposta che scatena l’ira e il terrore di Eduardo Sabbiese.

Eduardo si ritrova in un vicolo cieco: se da un lato cerca di dissociarsi, dall’altro sente il fiato sul collo di Grillo, deciso più che mai a incastrarlo.

La tensione salirà alle stelle giovedì 30 aprile, quando un infiltrato nella banda e un nuovo piano dell’ispettore metteranno Sabbiese con le spalle al muro.

Non va meglio sul fronte “casalingo”: Rosa dovrà affrontare la preoccupazione per una bravata del piccolo Manuel, un episodio che fornirà su un piatto d’argento a Grillo il pretesto per stuzzicare ancora una volta Damiano.

Nel frattempo, le finanze di Renato subiscono un tracollo a causa dei preventivi astronomici per la rete fognaria del Palazzo; un “colpo basso” economico che finirà per esaurire la già scarsa pazienza del povero Raffaele.

I tormenti di Roberto e Alberto

Se la cronaca nera spaventa, i sentimenti non lasciano tregua. Roberto Ferri sembra ormai accecato dal desiderio di vendetta contro Mori.

Una determinazione feroce che non sfugge a Marina: l’imprenditrice inizia a sospettare che dietro la rivalità professionale si nasconda un sentimento molto più pericoloso e personale, ovvero una gelosia mai sopita per Greta.

Sarà davvero solo una questione di affari o il cuore di Roberto è ancora un campo di battaglia?

Parallelamente, il dolore per la partenza di Anna continua a scavare solchi profondi. Mentre Gianluca prova faticosamente a voltare pagina, Alberto Palladini appare sempre più schiacciato dalla nostalgia, incapace di rassegnarsi alla distanza.

In casa Cirillo, invece, il ritorno del padre Maurizio scuote gli equilibri delle tre sorelle: se Manuela è desiderosa di ricucire il rapporto e Serena resta guardinga, la ribelle Micaela cederà finalmente alle pressioni di Samuel accettando l’incontro, non senza sollevare dubbi in Serena sull’opportunità di coinvolgere anche la madre Monica.