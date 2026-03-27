Un Posto al Sole, spoiler di inizio aprile: Clara e Rosa fanno una terribile scoperta

A Un Posto al Sole basta poco per cambiare tutto. Una parola detta male, un sospetto che cresce, una decisione presa nel momento sbagliato. Le puntate tra fine marzo e inizio aprile vanno proprio in questa direzione: storie che si intrecciano, equilibri che saltano e quella sensazione continua che qualcosa stia per succedere da un momento all’altro.

La settimana parte con rapporti che iniziano a scricchiolare. Tra Cristina, Leo e Valentina l’amicizia non è così semplice come sembra. C’è qualcosa sotto, piccoli giochi, forse anche qualche interesse nascosto. E quando queste dinamiche emergono, il rischio è sempre lo stesso: che tutto si complichi in fretta.

Roberto non si fida più, e Greta finisce sotto pressione

Sul fronte degli adulti, Roberto Ferri è sempre più convinto che Greta gli stia nascondendo qualcosa. Il dubbio diventa quasi certezza, e decide di affrontarla senza giri di parole. Non è una novità per lui: quando sente odore di bugia, va dritto al punto.

Intanto, Anna e Alberto continuano a vedersi di nascosto, nonostante la partenza sia vicina. Il problema è Gianluca, ancora ferito e all’oscuro di tutto. Una situazione destinata a esplodere, perché certi segreti, a Palazzo Palladini, durano sempre poco.

La rapina e la scelta che cambia tutto

La parte più tesa della settimana arriva con Eduardo. Il piano è pronto, la banda è carica, il giorno della rapina è finalmente arrivato. Ma c’è un problema: Grillo è vicino, troppo vicino. E quando il rischio aumenta, tutto diventa più fragile.

Nel frattempo, Clara e Rosa si accorgono che Nunzia non sta bene. Quella che sembra una preoccupazione si trasforma rapidamente in qualcosa di serio, tanto che Clara decide di portarla in ospedale. È qui che tutto si incrocia: Eduardo, proprio nel momento decisivo, si trova davanti a una scelta complicata. Continuare o fermarsi?

Casa vuota, festa e conseguenze

Come se non bastasse, Roberto e Marina partono e lasciano Cristina da sola. Ed è il classico momento in cui le cose sfuggono di mano. Leo e Valentina la convincono a organizzare una festa, e quello che nasce come un gioco rischia di trasformarsi in un problema.

Accanto alle tensioni più forti, ci sono le storie più intime. Mariella si interroga sul passato, cercando di capire se anche Bice provi la stessa nostalgia. Renato, invece, prova a convincere Raffaele a restare per Pasqua, coinvolgendo anche i più giovani pur di non restare solo.

E poi c’è Michele, alle prese con il nuovo lavoro in radio. Un piccolo malinteso basta per fargli capire quanto sia più complicato del previsto.