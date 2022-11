Torna anche stasera, mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 20:50 su Rai 3, Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana giunta alla ventisettesima stagione, con una nuova puntata.

In onda dal lontano 1996, la soap opera, in tutti questi anni, è sempre andata in onda su Rai 3, inizialmente nella fascia preserale e, successivamente, nell’access prime time della terza rete. Ricordiamo anche alcuni spin-off che sono stati realizzati negli anni passati: Un posto al sole d’estate, Un posto al sole Show, il film natalizio Un posto al sole coi fiocchi e Un po’ sto a casa, format realizzato durante il lockdown e condiviso su RaiPlay nel 2020.

I personaggi principali della soap opera, che appaiono nella sigla iniziale, sono i seguenti: Silvia Graziani, Michele Saviani, Rossella Graziani, Guido Del Bue, Mariella Altieri, Diego Giordano, Viola Bruni, Ornella Bruni, Raffaele Giordano, Renato Poggi, Giulia Poggi, Angela Poggi, Franco Boschi, Niko Poggi, Bianca Boschi, Irene Sartori, Jimmy Cirillo, Alberto Palladini, Fabrizio Rosato, Marina Giordano, Serena Cirillo, Filippo Sartori e Roberto Ferri.

Un posto al sole, anticipazioni 30 novembre 2022 (puntata 6078)

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) si preparano a una nuova fase della vita ma una minaccia già incombe all’orizzonte, pronta a oscurare i loro progetti di felicità. Complice la realizzazione di un video tutorial di cucina, cresce la complicità tra Nunzio (Vladimir Randazzo) e Alice (Fabiola Balestriere). Mariella (Antonella Prisco), per assecondare il suo istinto protettivo verso Speranza (Mariasole Di Maio), si troverà a fronteggiare una temibile rivale: Micaela Cirillo (Gina Amarante).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera, oltre che su Rai 3, anche in streaming sul sito di RaiPlay e sull’app di RaiPlay per smart tv, tablet e smartphone.

