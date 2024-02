Stasera, venerdì 9 febbraio 2024, si chiude un’altra settimana di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento con la puntata di stasera è per le ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

In un primo momento, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, la soap è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio o resi disponibili su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 9 febbraio 2024 (6380)

Raffaele (Patrizio Rispo), per favorire il riavvicinamento di Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Giulia (Marina Tagliaferri), invita lei e Luca (Luigi Di Fiore) a pranzo, poco dopo che lui si è sottoposto ad un importante visita di controllo. Michele (Alberto Rossi) intervista in trasmissione l’imprenditore Flavio Bianchi (Leonardo Santini), a proposito dei suoi progetti edilizi in Centro, che riguardano anche il palazzo di Rosa (Daniela Ioia). L’uomo ha un volto pubblico specchiato, ma anche molti segreti.

