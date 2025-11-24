Un Posto al Sole, prossime anticipazioni: Gennaro ko, cosa ha scoperto Roberto

Un Posto al sole è tra le soap made in Italy di maggiore successo. In onda ormai da diversi anni, è un punto fermo della programmazione Rai che ha un pubblico consolidato. Nonostante la longevità la soap non accenna una diminuzione degli ascolti e per gran parte dei telespettatori è una vera istituzione: un appuntamento immancabile del daytime televisivo. Diversi gli attori che hanno militato sul set di UPAS, alcuni dei quali sono oggi dei volti accreditati della fiction. Sono anche state raccontate molte storie e alcune hanno avuto il loro lieto fine. Le anticipazioni delle prossime settimane rivelano diversi colpi di scena, alcuni lasceranno senza parole visto che a Palazzo Palladini stano per cambiare molte cose.

Al centro della scena c’è Raffaelle che da quando ha annunciato di voler lasciare il lavoro il condominio si è allarmato. L’uomo è determinato nella sua decisione, nonostante i vari tentativi di fargli cambiare idea. Tuttavia vuole fare un ultimo regalo al palazzo e decide di allestire per il tradizionale presepe natalizio: un gesto che rappresenta l’affetto che prova per il condominio che ha gestito per tantissimo tempo. Intanto Marina e Roberto sono pronti ad affrontare Gennaro, e hanno messo già a punto una strategia per sconfiggerlo e salvare così l’azienda dalle sue decisioni inappropriate.

Inoltre Roberto farà una scoperta inattesa sui progetti che Gennaro ha sull’azienda, una scoperta che lo porrà di nuovo a confronto con Marina a cui non ha dato retta quando gli ha suggerito di non fidarsi di Gagliotti e che coinvolgerà anche Alice. Per ora le anticipazioni non rivelano di cosa si tratta, ma sicuramente la notizia avrà più di un effetto collaterale sulla trama della soap. Alice non nasconderà la sua delusione.

UPAS, Alice delusa avrà una reazione inattesa

Marina, viste le rivelazioni di Roberto, dovrà prendere una decisione non condivisa d’Alice che ne rimarrà profondamente delusa. La giovane infatti avrà una reazione inaspettata e non esiterà a mostrarsi stizzita e indisposta nei confronti della nonna. I suoi malumori saranno palesi e preoccuperanno Marina che tenterà di recuperare il rapporto.

Renato invece sarà dispiaciuto per l’addio di Raffaele a palazzo Palladini, è molto legato al portiere e non vuole che lasci il suo lavoro. Ma Raffaele è deciso e non ha nessuna intenzione di cambiare idea, vuole dare una svolta alla sua vita dopo aver lavorato molto e essersi impegnato con devozione alla cura del noto condominio.

Un posto al sole, Patrizio Rispo: “Rosa sarà sola in portineria

Solo qualche settimana fa Patrizio Rispo, volto consolidato di Un Posto al Sole, ha confermato l’addio alla portineria di Palazzo Palladini. Pur ribadendo che essere parte del cast dell’amata soap lo rende fiero, ha ribadito la sua scelta di lasciare il lavoro: “Prima o poi Rosa sarà titolare della portineria: sì le darò tutte le chiavi. Io farò il pensionato in giardino con il mio cognato Renato”. Insomma per ora non lascerà la soap, ma solo il lavoro in portineria.

Ha poi evitato di rivelare spoiler sulle prossime puntate: “Non gliele posso dire perché non le sappiamo neanche noi attori”, conclude: “Certamente continueranno la crisi familiare tra Guido e Mariella e i dissidi per i bambini Federico e Tommaso-Joseph. E proseguirà l’intreccio di storie tra Rosa, Damiano, Viola, Eugenio e Lucia”.