Un Posto al Sole, Patrizio Rispo in ospedale: cosa è successo e come sta l’attore

Patrizio Rispo è finito in ospedale a seguito di un incidente. L’attore napoletano – protagonista di Un Posto al Sole – ha fatto sapere di essere stato ricoverato e lo ha annunciato con un video postato su Instagram. Nella stanza di ospedale, con lui c’era anche Francesco Paolantoni, comico e protagonista di Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino. I due si sono trovati lì per motivi diversi ma hanno voluto sdrammatizzare con un video ironico postato sui social.

L’annuncio di Patrizio Rispo in ospedale

L’attore, che nella soap interpreta il personaggio di Raffaele Giordano, si è mostrato con un evidente livido intorno all’occhio e con altri segni che lo rendono non proprio in forma perfetta. “Ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare“, ha detto lui non rinunciando però alla sua voglia di scherzare e di reagire con il sorriso. Poi ha girato la telecamera e ha mostrato anche il suo collega Francesco Paolantoni, steso sul letto. Qualche ora dopo, lo stesso Rispo ha pubblicato un nuovo video nel quale ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute.

“Da quando abbiamo pubblicato quel video c’è una preoccupazione generale che ci conforta e che ci fa piacere ricevere” – ha dichiarato Rispo su Instagram – “Tutto bene. A me è stata una frenata brusca, ho il colpo della strega e due punti all’occhio. Mi sono ritrovato in ospedale Paolantoni che era invece lì per un altro motivo. Nonostante quel video è stato fatto sorridendo, evidentemente ha allarmato. Grazie a tutti”.

Come sta Francesco Paolantoni

“Sono quel tipo un po’ particolare e un po’ pazzo” – ha detto Paolantoni su Instagram – “Sto in auto, c’è una curva? La faccio, o per esempio ho sonno? Dormo. La mattina non ho più sonno? Mi sveglio. Non sto bene? Mi ricovero“. Pare che l’ospite fisso di Stasera tutto è possibile sia stato ricoverato a causa di un’intossicazione alimentare mista a diverticolite. I medici avrebbero infatti preferito tenerlo sotto osservazione prima di mandarlo a casa.