Rossella ha lasciato Riccardo all’altare nella puntata di venerdì 15 marzo 2024 di Un Posto al Sole. Che non si parli di spoiler perché l’addio era ormai noto ai più. Restava da capire come si sarebbe svolta la scena. Ovviamente il pensiero è corso al 2001, quando andò in onda la puntata (davvero cult) del primo mancato matrimonio della soap, ma chi si aspettava una scena epica alla Angela e Franco è rimasto fortemente deluso.

Perché il mancato matrimonio di Rossella e Riccardo ha deluso

Diciamo che si possono individuare almeno tre motivi principali.

Il primo: non c’è stato pathos. La scelta era telefonata, e non per gli spoiler. L’ellissi sul momento decisivo dell’addio ha dato, inoltre, la sensazione di un errore di montaggio più che di un addio drammatico con gli ospiti in ghingheri e i cocktail di gamberi destinati al macero.

Il secondo: il finale ‘aperto’, con la sposa che molla il fidanzato e va a chiarire con l’altro, senza scegliere nessuno. “Abbandonare” il promesso sposo all’altare senza quella passione travolgente che giustifica l’azione rischia di depotenziare il tutto, facendo della scelta di Rossella un ripensamento razionale e non una decisione d’amore. Non che sia sbagliato, eh, né che sia raro. Ovvio, però, che i fan di UPAS, per quanto avvezzi a una soap di scuola anglosassone, si aspettassero qualcosa di più.

Il terzo è strettamente legato agli altri due: se non c’è la passione che travolge e la drammaticità del momento – coltivata invece con cura nel caso di Angela e Franco – non ci poteva essere ‘quella’ fuga in moto tra gli sguardi inebetiti degli invitati e il tifo sfegatato dei telespettatori.

Certo, la citazione c’è stata: gli autori, ben consapevoli dell’hype, hanno infilato un easter egg che però ha reso ancora più ‘cocente’ la delusione. Quello scooter arrivato rombante alle spalle di Rossella ha fatto sperare in un déjà-vu che in questo caso sarebbe stato un ‘plus’ per i fan e non una ‘diminutio’ a scapito dell’originalità degli autori. Anche perché, lo ricordiamo, la lunghissima serialità si nutre del piacere della ripetizione e della (minima) variazione dell’identico. Ma quella scena è rimasta così stampata nella memoria di tutti da campeggiare (ancora) nella ‘writer’s room’ del CPTv di Napoli…

“Ricomincio da me”

In tutto questa delusione, però, c’è un ‘ma’.

I tempi sono cambiati e Un Posto al Sole è cambiato con essi. Rossella (interpretata da Giorgia Gianetiempo) è una ragazza che rivendica la propria libertà e le proprie scelte. Lo fa con coraggio, anche andando contro le convenzioni sociali. Non dice sì in stile eroina melodrammatica da telenovela perché la società lo impone, né quindi si sacrifica cercando di far funzionare un matrimonio che tutti vogliono, eccetto lei. Decide di dare, così, priorità a se stessa, di liberarsi di una scelta che non può, o non sa, fare. Una ‘eroina’ contemporanea, per quanto non una pioniera: Rachel di Friends ci ha costuito una vita…

L’importante però è darsi retta: questo, in fondo, il messaggio che arriva da Rossella. E ci sta. Anche se avete otto chili di primer in faccia e avete speso 8 anni di stipendio per il vestito che vi piaceva, potete sempre ripensarci. La vità è la vostra.

