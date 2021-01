Il 2021 di Un posto al sole, soap opera in onda su Rai 3 dal 1996, è iniziato con uno shock. Il personaggio di Marina Giordano, interpretato da Nina Soldano, infatti, ha abbandonato la soap dopo circa 18 anni.

L’uscita di scena non è stata “tragica”, di conseguenza, è tranquillamente ipotizzabile un ritorno del personaggio nelle dinamiche della soap opera.

Le ultime puntate di Un posto al sole di Marina Giordano, però, sono state parecchio movimentate.

Nella puntata ambientata nella notte di San Silvestro, ad esempio, Marina Giordano ha puntato una pistola contro Roberto Ferri, personaggio interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli, dopo aver scoperto il complotto ordito ai suoi danni per rientrare in possesso della maggioranza delle quote dei Cantieri. Marina Giordano era in preda alla disperazione anche a causa di Fabrizio Rosato, interpretato da Giorgio Borghetti, anche lui rovinato da Ferri e in bilico tra la vita e la morte dopo un incidente (per la cronaca, Rosato si è salvato e ha lasciato Napoli insieme a Marina).

L’uscita di scena, non a caso, si è chiusa con una compilation di flashback che ha riassunto, a grandi linee, il legame di amore e odio che ha unito Marina Giordano e Roberto Ferri in questi quasi vent’anni.

Un addio così importante, ovviamente, non poteva passare inosservato tra i numerosi fan di Un posto al sole e non poteva non scatenare delle rimostranze.

Nina Soldano è intervenuta direttamente, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, per chiarire qualche punto e per ringraziare i telespettatori per l’affetto dimostratole: